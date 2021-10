U17: Szélesiék kikaptak, ezzel veszélybe került a továbbjutás

A magyar U17-es válogatott Grúziát fogadta Telkiben. A mieink jól kezdték a hazai rendezésű eb-selejtező tornát, hiszen pénteken 3–0-ra verték Észtország csapatát. Szélesi Zoltán csapatának a négyes csoport első két helyén kell végeznie ahhoz, hogy biztosan ott legyen a tavaszi elitkörben.

Azonban sajnálatos módon a mieink a csoport második mérkőzését már nem tudták sikerrel abszolválni, a grúzok egy szabadrúgásból szerzett góllal megszerezték a három pontot, ezzel életben tartva továbbjutási esélyeiket.

Az MLSZ hivatalos honlapján így számol be az összecsapásról:

Szélesi Zoltán nem változtatott a három nappal ezelőtti kezdőcsapatán, ugyanazzal a tizenegy játékossal kezdtük meg a mérkőzést, mint pénteken az észtek ellen. A magyar válogatott játszott kezdeményezőbb futballt a mérkőzés elején, de rögtön látszott, hogy a georgiaiak sokkal szervezettebbek, és egyénileg is erősebbek az észteknél, így kevesebb gólszerzési lehetőségre lehet majd számítani a magyar válogatottól.

Az első félidő végéig labdabirtoklási fölényben játszottunk, lövési kísérletből is többet jegyeztünk, mint ellenfelünk, de igazán nagy lehetőségeket nem tudtunk kialakítani, inkább távoli próbálkozásokkal igyekeztük veszélyt teremteni. A védekezésünk jól működött, ellenfelünk egy-két rögzített szituációt leszámítva nem tudott közel kerülni a kapunkhoz.

A gólnélküli első félidő után Szélesi Zoltán egyet cserélt, Klausz Milán állt be Csatári Kevin helyére, a cserével szerkezeti váltás is járt a támadójáték javítása érdekében. A második félidőben a magyar válogatott becsülettel hajtott a vezető gól megszerzéséért, egyre nagyobb mezőnyfölényt harcolt ki, a vendégek azonban fegyelmezetten védekeztek, és kevés területet hagytak a támadózónánkban. Ezzel együtt is volt néhány ígéretes akciónk, közülük több is lövéssel ért véget, gólt azonban nem szereztünk. A georgiaiak veszélytelenek voltak a kapunkra, ám helyzet nélkül is megszerezték a vezetést: a 86. percben egy bal oldali szabadrúgást követően Narimanidze fejelt a hálóba 6 méterről (0-1).

Az utolsó percekben hatalmas nyomás alatt tartottuk az ellenfél kapuját, egy alkalommal csak a gólvonalról tudtak felszabadítani a vendégek, de az egyenlítés nem jött össze, Georgia 1-0-s sikerével megszerezte mindhárom pontot.

A csoport másik mérkőzésén Észtország 2-1-re legyőzte Izlandot, így a csütörtöki utolsó forduló előtt nem dőlt el semmi a csoportban. Az utolsó játéknapon a magyar válogatott 17.00 órakor Izlandot fogadja Telkiben.

A csoport állása:

1. Grúzia 4 pont

2. MAGYARORSZÁG 3 pont

3. Észtország 3 pont

4. Izland 1 pont

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A cikk lejjebb folytatódik

A Ferencváros az Európa-ligában a Celticet fogadja legközelebb. A hazai győzelem 3,00, a döntetlen 3,60, míg a vendégek sikere 2,25-szörös pénzt hozhat.