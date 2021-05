Tuchel igazolni szeretne – Kane, Haaland és Lukaku is a Chelsea célkeresztjében

Thomas Tuchel kettő-három komolyabb igazolást szeretne a nyáron.

A Bajnokok Ligája-döntőjében a Chelsea 1–0 nyert a Manchester City ellen, ezzel megszerezve fennállásának második győzelmét a sorozatban. Azonban Thomas Tuchel nem elégszik meg egy trófeával, tovább szeretné építeni a Chelsea-t, ehhez pedig további erősítésekre lesz szüksége.

„Sosem szabad nemet mondani a változásokra. Az igazolások új erőt hoznak a csapatnak, az új srácok megkérdőjelezik a már megszokott és berögzült rendszereket, és mindenkit versenyre késztetnek a kezdőbe kerülésért."

– hangoztatta Thomas Tuchel, aki szerint 2-3 komolyabb igazolást jó lenne nyélbe ütni a nyáron. A Chelsea már 2020-ban is jó pár játékost igazolt, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz és Edouard Mendy is ekkor érkezett a klubhoz. Ezek az igazolások pedig BL-győzelemig és Premier League negyedik helyig repítették a londoniakat, hiszen például Kai Havertz szerezte a győztes találatot a portói fináléban, de Mendy 26 kapott gól nélküli mérkőzése is kellett ehhez az idei csodálatos meneteléshez.

Oliver Giroud és Tammy Abraham úgy néz ki nyáron biztosan távoznak, hiszen kevés lehetőséget kaptak a szezonban, Giroud-ért már be is jelentkezett az AC Milan. Werner ugyan sok jó meccset produkált az idényben, azonban helyzet kihasználása nem volt épp acélos, ezért a Kékek mindenképp csatárt igazolnának a nyáron. Felvetődött ezen a poszton a Tottenhamből elvágyódó Harry Kane, a Dortmund fiatal sztárja Erling Haaland és az egykori Chelsea játékos, az Internél újra magára találó Romelu Lukaku neve is.

Declan Rice-t már évek óta próbálja elcsábítani a londoni rivális West Hamtől a Chelsea, azonban eddig nem sikerült, de idén nyáron újrapróbálkozhatnak, és a védelemben is erősítene Tuchel, sajtóhírek szerint egykori játékosát, Marquinhost hozná el Párizsból Londonba a német tréner.

