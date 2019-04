Tuchel: Én Neymar edzője vagyok és nem az apja

Úgy tűnik, hogy nem lesz ügy a brazil utazásából.

Szombaton este Francia Kupadöntőre kerül sor a Paris Saint-Germain és a Rennes együttese közt.

A párizsiak már megnyerték a múlt héten a bajnokságot, holnap este pedig újabb trófeát zsebelhetnek be, ezt megelőzően tartott sajtótájékoztatót a fővárosiak mestere, Thomas Tuchel.

Akit arról is kérdeztek, hogy lesz-e következménye Neymar utazásának, ugyanis tegnap a brazil labdazsonglőr honfitársa, Douglas Costa születésnapjára repült el Olaszországba.

Nos, Tuchel elég egyértelműen és tömören válaszolt a felvetésre, és minden bizonnyal le is zárta az ügyet.

- Én Neymar edzője vagyok és nem az édesapja. Sőt, nem is vagyok rendőr vagy nyomozó. Tegnap is és ma is részt vett az edzésen, annak rendje és módja szerint.

Tuchel-t emellett az idény értékeléséről és Buffon lehetséges szerződéshosszabbításáról is kérdezték, de a szakvezető mindkét esetben kitérő választ adott, mondván, a kupadöntő előtti napon ezek a témák nem igazán aktuálisak.

Amúgy Buffonnal kapcsolatos információ, hogy a SportMediaset értesülése szerint a kapus ügynöke a következő napokban Párizsba utazik, hogy egyeztessen a klubbal ügyfele kontraktusának egy évvel való meghosszabbításáról, amelyre Buffon szerződése lehetőséget biztosít.

