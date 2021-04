Tuchel: akkor is elégedett lennék a csapatommal, ha nem igazolhatnánk játékost

Thomas Tuchel kinevezése óta szárnyal a Chelsea, a bajnokságban sikerült visszakerülni a TOP4-be, míg a Bajnokok Ligájában az Atletico Madrid kiejtésével a legjobb nyolc közé jutottak. A kékek a válogatott szünetet követően a WBA ellen folytatjatják menetelésüket. A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón a nyári átigazolási tervekről kérdezték a német szakembert.

Az elmúlt hetekben olyan nevekkel hozták szóba a Chelsea-t, mint Erling Haaland, vagy a Manchester City-től a távozását már hivatalosan is bejelentő Sergio Aguero, a tucatnyi védőjelöltekről már nem is beszélve. Thomas Tuchel azonban óvatosan nyilatkozott az erősítésekről, sőt, azt mondta, hogy ha ugyanezzel a kerettel kellene nekivágniuk a következő szezonnak.

"Ha holnap eltiltanának minket az átigazolástól, én ugyanolyan boldog edző lennék lennék a következő szezonban is, mint most. Ezt a csapatot is következő szintre lehetne emelni, de persze vannak ötleteim, hogy miképp lehetne megerősíteni a csapatot. De ez nagyon nehéz, márt most is nagyon erős csapatunk van, egy minőségi maggal. És ez a legfontosabb: az öltözőben megvannak a legfontosabb embereim és nem hagyhatom, hogy egy új érkező ezt felrúgja, Egy átigazolás nem egyszerű, inkább egy nagyon bonyolult folyamat. Ez nem olyan, mint a puzzle, hogy eltávolítasz egy darabot és csak a helyére raksz egy másikat. Szóval nyugodt vagyok a jövőt illetően, vannak ötleteink, hogy hol és miben kellene fejlődnünk, ahhoz, hogy még versenyképesebbek legyünk" - mondta a PSG korábbi trénere.

A Chelsea jelenleg a negyedik helyen áll a bajnokságban, két ponttal megelőzve a hétvégi fordulóban a Wolves ellen pályára lépő West Ham Unitedet.

