Trippier a Manchester United helyett az Arsenalban köthet ki

A vörös ördögök lemondtak az angol válogatott hátvédről.

Sokáig úgy tűnt, hogy Kieran Trippier a Manchester Unitedban folytathatja, azonban most fordult a kocka, és úgy néz ki, hogy a manchesteriek nem tartanak igényt az angol válogatott hátvédre. Korábban felröppent a pletyka, hogy Ole Gunnar Solskjaer szívesen igazolna egy jobbhátvédet Aaron Wan-Bissaka mellé, hogy versenyt teremtsen a kezdőbe kerülésért. Azonban a milánói kölcsönből visszatérő Diogo Dalot oly mértékben meggyőzte Solskjaert a felkészülési mérkőzéseken – a portugál jobbhátvéd az Everton ellen ráadásul még be is talált –, hogy inkább neki adnának lehetőséget, mintsem leigazolják euró tízmilliókért Trippiert.

Ez a lépés azonban dominót indíthat el, hiszen a Milan így kénytelen lesz lemondani Diogo Dalot megszerzéséről, helyette a Roma rutinos hátvédjét, Alessandro Florenzit nézték ki maguknak a vörös-feketék. És Trippernek is más klub után kell néznie, a Daily Mail információi szerint az ex-tottenhames hátvéd következő állomáshelye az Arsenal lehet, hiszen az észak-londoniaknak szüksége lehet majd védőre, ha esetleg Hector Bellerin elhagyja a klubot.

Trippier 2019 nyarán érkezett a Tottenhamből az Atléticohoz, azonban pályafutása nem kezdődött jól Spanyolországban, hiszen 10 hetes eltiltást kapott, amiért 7 pontban is megszegte a fogadás ellenes szabályzatot. Azonban a 30 éves játékos összeszedte magát, és az előző szezonban alapemberévé vált Diego Simeone csapatának, 28 bajnoki mérkőzésen játszott, és elvitathatatlan érdemei voltak abban, hogy a matracosok végül megnyerték a spanyol bajnokságot. A védőt még 2 éves szerződés köti a spanyol fővárosba.

