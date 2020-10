Triplázott a rivális ellen, szidalmazták - ütős választ adott a Dortmund őstehetsége

Youssoufa Moukoko, a Dortmund támadója a világfutball egyik legnagyobb tehetségének számít - nem véletlenül nevezi őt a keretébe a BVB, amint betölti a 16. életévét a srác.

Moukoko ezen a hétvégén egy újabb triplával hívta fel magára a figyelmet, a Schalke csapatát intézte el egymaga az U19-es Bundesligában. A hőstettet a gelsenkircheni rajongók viselkedése árnyalta be, rasszista megnyilvánulásokkal illették a színesbőrű játékost.

A Schalke rövid időn belül a játékostól Twitteren, később egy közvetlen kapcsolat útján a Dortmund ügyvezetőjétől is bocsánatot kért és vizsgálatot indítanak a tettesek ellen. Moukokoért több sztár, például Jerome Boateng is kiállt de a Német Labdarúgó Szövetség is közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a rasszizmus mindennemű formáját elutasítják.

Moukoko instagramon ragadott szót, hogy kommentálja az esetet:

"Kedves futballszurkolók! Köszönöm a kedves szavakat és kommentárokat. Szeretném kifejezni, hogy a labdarúgásban és az életben sincs helye a rasszizmusnak. Ennek semmi köze a Schalkéhoz, mert ezek nem focirajongók, hanem gyűlöletkeltő emberek voltak. A játékosok és a rajongók számára mindig érzelmes egy ilyen derbi, de a sportnak kell összekötnie bennünket - élveznünk kell, nem szabad, hogy bármi is határokat szabjon közöttünk. A cikk lejjebb folytatódik A pályán ellenfelek vagyunk, de a labdarúgás szeretete lényegében egyesít minket. Isten mindannyiunkat szépnek teremtett, mindannyian különlegesek vagyunk - mindegy, hogy szegény, gazdag, fekete vagy fehér az ember, végsősorban mindannyian ugyanúgy vérzünk. Mindenki, aki mást mond, az egyszerűen csak irigy, és mint köztudott, az irigység az elismerés legmagasabb formája. Senkit ne akadályozz abban, hogy azt csinálja, amit szeret. Továbbra is mosollyal az arcomon lépek a pályára, teszem tovább a dolgom - ez az én szenvedélyem, ez az ami örömet okoz számomra - mindegy ki mit mond, ez csak megerősít engem. Utálhattok vagy bánthattok engem, de nem fogtok megakadályozni engem abban, hogy azt tegyem, amit szeretek és amit mindig is tenni fogok: azaz játszani és gólokat szerezni. Nemet mondunk a rasszizmusra - így is elég gyűlölet van a világban, hagyjatok minket összetartani. Black lives matter!"

Moukoko novemberben tölti be a 16. életévét, ezt követően a Bajnokok Ligájában is megkapjhatja a bizonyítási lehetőséget. A Dortmund ificsapataiban átlagonkénti kettes gólaránnyal rendelkezik és ezt évek óta stabilan tartja.