Trezeguet elmondta, mi lehet a probléma Ronaldóval a Juvénál

David Trezeguet elhagyta a Juventust, amelynek eddig nagykövete volt. Ebből az alkalomból interjút adott a Gazzetta dello Sportnak, amelynek arról is beszélt, hogy Cristiano Ronaldo-val nem mindenki jön ki Torinóban, de az egykori klasszis azt is elmondta, hogy szerinte többet kellene beszélgetni a portugál zsenivel.

„Nem kérdés, hogy a szerződtetésére annak idején senki sem számított – mondta az egykori támadó a portugállal kapcsolatban. – Adódott is probléma körülötte és látható, hogy nem mindenkivel jó a kapcsolata, de hát 100 gólt szerzett. A probléma az lehet, hogy senki sem tudja őt úgy kezelni, mint Zinédine Zidane a Real Madridnál. Lehet, hogy a Juvénál is többet kellene beszélgetni vele. Egy keretben vannak olyan játékosok, akik meccseket tudnak eldönteni, velük érdemes jó kapcsolatban lenni. Ronaldo és Dybala is ilyen futballista. Nem minden játékos ilyen a Juventusnál.”

