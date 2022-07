Továbbra is napirenden szerepel a Szuperliga elindítása

Az új szerveződésben résztvevőben csapatok első emberei az Egyesült Államokban egyeztettek egymással.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egybehangzó olasz sajtóbeszámolók szerint a Juventus elnöke, Andrea Agnelli vasárnap együtt ebédelt a Las Vegasban az Európai Szuperliga (ESL) projektjében velük együtt résztvevő másik két csapat, a Barcelona és a Real Madrid első embereivel.

A hírek szerint a három klub részben azért is vállalta el az USA-turnét, hogy a lehetőséget kihasználva, tárgyalhassanak közös szándékaikról. A beszámolók szerint Florentino Pérez és Joan Laporta is jelen volt a megbeszélésen. A Real elnöke a közelmúltban maga is megerősítete, hogy a Szuperliga megvalósítását továbbra is szorgalmazzák, de arról nem hoztak nyilvánosságra információkat, hogy vajon milyen stádiumban van az új bajnokság.

A cikk lejjebb folytatódik

Mint ismeretes, tavaly áprilisban megerősítésre került az Európai Szuperliga megalapítása, melyhez 12 élcsapat csatlakozott: az AC Milan, az Arsenal, az Atlético Madrid, a Chelsea, a Barcelona, az Inter, a Juventus, a Liverpool, a Manchester City, a Manchester United, a Real Madrid és a Tottenham.

Az UEFA azonban különböző szankciókkal fenyegette meg a projektben résztvevő klubokat, melynek hatására egy-két napon belül a potenciális szereplők nagy része kiszállt az új ligából. Jelen állás szerint csak a fentebb említett három csapat tagja hivatalosan a kezdeményezésnek.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre