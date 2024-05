„Továbbra is harcolok” – Erik ten Hag tántoríthatatlanul állítja: ő a megfelelő menedzser a Manchester United számára

A kiütéses vereséggel történelmi mélypontra jutottak a Vörös Ördögök.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Erik ten Hag határozottan kitart amellett, hogy ő a megfelelő menedzser a Manchester United számára.

A holland szakember erről azután beszélt, hogy csapata hétfőn este 4-0-s vereséget szenvedett a Crystal Palace-tól és történelmi mélypontra süllyedt a Premier League-ben.

Mint megírtuk, a Crystal Palace kiütötte a sérülésektől sújtott, amatőr módon védekező Manchester Unitedet az angol élvonal 36. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.

A Vörös Ördögök a 4–0-s vereség után a nyolcadik helyen állnak a tabellán, legutóbbi hét bajnokijukon mindössze egyszer örülhettek győzelemnek. Az MU ráadásul 13-adszor kapott ki az idei PL-ben, legalább ennyi vereséget utoljára az 1989-90-es bajnoki kiírásban szenvedett a klub.

A United ebben a szezonban – minden versenysorozatot figyelembe véve – összesen 81 gólt kapott, ez a legtöbb 1976/77 óta.

Ezek után kétségtelenül megerősödnek a találgatások Erik ten Hag jövőjével kapcsolatban az Old Traffordon. Még az is lehet, hogy igaza lesz a United szurkolóinak, akik a hétfő esti gyalázatos produkció utána azt énekelték a holland szakvezetőnek:

„Holnap reggel ki leszel rúgva”.

A menedzser azonban határozottan kitart amellett, hogy képes javítani a United teljesítményén.

Arra a kérdésre, hogy továbbra is ő a megfelelő személy-e a Vörös Ördögök vezetésére, Ten Hag a Palace elleni vereség után azt mondta:

„Abszolút. Ha a megfelelő játékosok elérhetőek, akkor jó csapatunk van. Ám ha szinte a teljes hátvédsort nélkülözzük, akkor gondjaink vannak”.

A Manchester Unitedet kétségkívül egész szezonon keresztül sújtotta a sérüléshullám, a hátvédsoruk többször is különböző felállásban lépett pályára. A szezon végéhez közeledve, hétfőn újabb játékos, Harry Maguire kidőlését jelentették be, így jelen állás szerint nincs egyetlen épkézláb belső védőjük sincs. A Crystal Palace ellen is zömében fiatalokkal töltötték fel a kispadot.

A Sky Sports beszámolója szerint ten Hag azt is mondta:

„Továbbra is harcolok. A tőlem telhető legjobb módon készítettem fel a csapatot. Ez most nem volt elég jó, vállalnom kell érte a felelősséget, de találok energiát, és felkészítem őket a vasárnapi meccsre. Egyértelmű, nyilvánvaló, ez alulteljesítés. Nem azt csináltuk a pályán, amit megbeszéltünk. Nagyon csalódottak vagyunk. A szurkolóink azonban mögöttünk álltak, nekünk is ugyanúgy folytatnunk kellett volna a küzdelmet, mint a drukkereinknek. Mindig mindennek megvannak az okai. Mindenki látja a hátterünket, óriási problémáink vannak”.

A Bayern Münchennel is szóba hozott edző a manchesteri jövőjéről már a BBC Sportnak adott külön interjúban beszélt:

„Nem gondolok erre. A lehető legjobban készítem fel a csapatot. Sok problémánk van. Az egyetlen célom, hogy jobban teljesítsek a csapatommal. Csak arra gondolok, hogy jobbá tegyem a játékosaimat”.

A Manchester Unitednek még három bajnokija van hátra, és jelenleg mínusz hármas gólkülönbséggel áll a tabella nyolcadik helyén – az egykor a világ legjobbjai között számon tartott klub történetében ilyen gyenge szereplésre még nem volt példa a Premier League-ben. Könnyen lehet, hogy az európai kupaszereplés jogát is csak az FA-kupa megnyerésével harcolhatja ki a csapat – ott azonban a címvédő városi rivális, a Manchester City jön velük szembe a május 25-i döntőben.