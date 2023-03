Tovább tart a licitháború a Manchester Unitedért

Dzsasszim sejk és Sir Jim Ratcliffe is megtette a második ajánlatát.

.Brit idő szerint szerda este kilenc óra előtt megtették második ajánlatukat az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő Manchester United felvásárlásában érdekelt felek, vagyis a Katari Iszlám Bankot irányító Dzsasszim bin Hamad al-Tani sejk, valamint az INEOS nevű vegyipari óriáscéget vezető – és kétharmados arányban birtokló – brit milliárdos, Sir Jim Ratcliffe.

Fabrizio Romano olasz sportújságíró úgy tudja, Dzsasszim sejk új ajánlatot nyújtott be, és a katari csoport továbbra is „teljesen magabiztos” az üzletet illetően, mivel az ő ajánlatukat tartják a legjobbnak a Manchester United számára. Száz százalékos tulajdonosként befektetéseket hajtanának végre az Old Trafford stadionban és a klub egyéb létesítményeiben, de az első csapatba és az akadémiába is komoly összeget invesztálnának.

Sir Jim Ratcliffe INEOS csoportja szintén új ajánlatot küldött, a hosszú távú tervvel rendelkező brit milliárdos is ragaszkodik a Man United megvásárlásához.

Azt nem tudni, mekkora összeget tartalmaz egyik vagy másik hivatalos vételi ajánlat, a felek ugyanis az elmúlt hetekben titoktartási szerződést írtak alá.

Brit sajtóértesülések szerint a Manchester United jelenlegi tulajdonosai – az amerikai Glazer család tagjai – 6-7 milliárd fontért lennének hajlandók megválni a klubtól. A többi már rajtuk áll...

