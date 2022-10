Tovább folytatódik az Arsenal-varázslat, ezúttal a PSV volt az áldozat

Sokáig kellett várni, de az Arsenal továbbra is hibátlan az Európa-ligában.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

.A londoni együttes hibátlan mérleggel várta a II. Erzsébet királynő halála miatt elhalasztott PSV elleni Európa-liga-mérkőzést. A találkozót a házigazdák kezdték jobban, de hiába, hiszen egy próbálkozásuk sem talált kaput, akárcsak a vendégek oldaláról az első 45 percben.

A fordulás után aztán kijött a két csapat közti különbség, az Arsenal helyzetei már kaput is találtak, a 71. percben pedig Granit Xhaka lövése már be is akadt, amely az 1-0-s végeredményt is jelentette.

Az Arsenal ezzel a sikerrel továbbra is hibátlan az Európa-ligában, 4 mérkőzéséből mind a négyet megnyerte, hét rúgott gólja mellett csupán egyet kapott.

EURÓPA-LIGA, 2. FORDULÓ

Arsenal-PSV Eindhoven 1-0 (Xhaka 71.)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Fulham-Aston Villa bajnokin a hazaiak győzelme 2.95, a döntetlen 3.40, a vendégsiker 2.55-szörös szorzóval fogadható. (x)