Tovább dagad a stadionbotrány: a bolgárok szerint az UEFA a hibás

Igaz, amivel ezt az állításukat magyarázták, az finoman szólva is csúsztatás...

Jordan Lecskov, a Bolgár Labdarúgó Szövetség alelnöke az UEFA-t hibáztatta a Bulgária-Magyarország Európa-bajnoki selejtező előtti stadionmizéria miatt.

Mint megírtuk kedden – két nappal a mérkőzés előtt – végre eldőlt, hogy az eredeti helyszínen, Szófiában rendezik meg a Bulgária-Magyarország Európa-bajnoki selejtezőt.

A hivatalos döntésig vezető hercehurca alighanem mindenki előtt ismert.

A Magyar Labdarúgó Szövetség úgy fogalmazott az üggyel kapcsolatban kiadott közleményében, hogy

„amit a rendező szövetség művelt az elmúlt hetekben, példátlan, teljes mértékben indokolatlan és súlyosan sportszerűtlen. Még egy családi nyaralást sem lehet így megszervezni, nemhogy egy komoly téttel bíró, emberek sokaságát érintő és milliókat érdeklő nemzetközi labdarúgó mérkőzést”.

A Bolgár Labdarúgó Szövetség kedden még Plovdivot hibáztatta a stadionmizéria miatt, ma már az UEFA a bűnös a szemükben.

A szervezet alelnöke, Jordan Lecskov szerint most hasonló események készülődtek, mint négy éve, amikor a Bulgária-Anglia mérkőzésen a hazai szurkolók egy része náci karlendítést mutatott be, míg mások UEFA-logós pólókat emeltek a magasba, de az európai szövetség mottójának számító „respect” (tisztelet) helyett „no respect” felirattal. Azt a találkozót többször is félbeszakították, a bolgár válogatott pedig zárt kapus büntetést kapott az európai szövetségtől.

„Mi az UEFA részei vagyunk. Menjünk csak vissza négy évvel ezelőttre, amikor mindannyian tudtuk, hogy egy hasonló eset készülődött. Emlékeztek az angolok elleni meccsre? Az UEFA szervezi a találkozókat. Minden figyelmeztető jel az UEFA-hoz fut be, ezeket a döntéseket a meccs szervezője hozza. Mi kötelesek vagyunk értesíteni őket. Ám hogy is fordulhatna elő, hogy ne kérdezzük meg a rendőrséget ebben az esetben, amikor kapunk egy ilyen jelzést? Mindenki láthatta, hogy tüntetésre szólították fel az embereket. Amikor egy ilyen találkozó következik, akkor megnő az érdeklődés, sok jegyet eladnak az összecsapásra. Ám még egyszer mondom, nem én hozom a döntéseket, az UEFA tette ezt meg” – idézte a sportvezető szavait a topsport.bg.

Lecskov állítása azonban finoman szólva is csúsztatás. Bár valóban az UEFA égisze alá tartozó mérkőzésről van szó, az Eb-selejtezőket a hazai pályán játszó válogatott szövetsége rendezi, az európai szervezet már csak a végső torna, az Európa-bajnokság esetében számít szervezőnek.