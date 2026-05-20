Szívinfarktust kapott egy Tottenham-szurkoló a Chelsea elleni vereség során

A Chelsea 2-1-s győzelmet aratott a Tottenham Hotspur ellen az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 37. fordulójában kedd este.

Sajtóhírek szerint a Stamford Bridge-en rendezett bajnokin egy Tottenham-szurkoló szívrohamot kapott lelátón, és a vendégszurkolói szektor előtt újra kellett éleszteni, mielőtt kórházba szállították.

Arról egyelőre nincsenek információink, hogy a szurkoló milyen állapotban van, de még életben volt, amikor kórházba szállították.



A Tottenham Hotspur egy fordulóval a Premier League vége előtt 38 ponttal a 17. helyen szerénykedik, két ponttal megelőzve a már kieső helyen tanyázó West Ham Unitedet.



