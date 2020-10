Olasz sajtó: Topcsapatok pályáznak a Milan kapusára

Gianluigi Donnarumma szerződése 2021 nyarán jár le a remeklő AC együttesénél.

A még mindig csak 21 éves klasszis eddigi szerződéshosszabbítási megbeszélései meghiúsultak az olaszokkal, ezért a topcsapatok joggal reménykedhetnek abban, hogy meggyőzhetik őt a klubváltásról - főleg, hogy a játékost képviselő Mino Raiola sztárügynök jár el az olasz kapus ügyében.

Az olasz Corriere Della Sera információi szerint az érdeklődő klubok között ott van a francia bajnok csapata is. Kérdés, hogy mennyit számít a srácnak a nagy terveket szövögető AC Milanhoz fűződő klubhűsége. Lehet, hogy nem ez lenne a megfelelő pillanat elhagyni a felszállóágban lévő csapatot?

