Történelmet írt a Bundesligában a Dortmund csodagyereke

Történelmet írt a Bundesligában a Hoffenheim ellen szerzett góljával Jadon Sancho.

A Borussia Dortmund fiatal szélsője a 32 perc játék után talált be Julian Nagelsmann csapat ellen, és ezzel szereztek vezetést a sárga-feketék a végül 3-3-as döntetlenre végződő mérkőzésen.

Sancho ezzel a góllal 18 évesen és 321 naposan a Bundesliga történetének legfiatalabb játékosa lett, aki 8 gólt tudott elérni.

A Manchester City-től szerződtetett angol játékos az első gólját még az előző szezonban szerezte a német élvonalban, majd ezt a 2018/19-es idényben további 7 találattal toldotta meg.

Az angol válogatottban is bemutatkozó szélső összességében is parádés szezont fut a Dortmundban, minden sorozatot figyelembe véve 8 gólt lőtt és 10 gólpasszt adott a listavezető mezében.

