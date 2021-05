Történelme során először nyerte meg az FA-kupát a Leicester

A Chelsea elveszítette az FA-kupa döntőjét - a Leicester 1-0-ra győzve, történelme során először hódította el a rangos angol trófeát, méghozzá 21 ezer néző előtt. Az övék a 44. csapat, amely magasba emelhette a fődíjat.

