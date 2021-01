Törőcsik András egyre jobban van

Törőcsik Andrást korábbi emésztőrendszeri problémái miatt vitték be a kórházba november végén. Helyzete néhány nap alatt tovább súlyosbodott, mivel koronavírus-tesztje pozitív lett, belázasodott, és rosszullétek gyötörték. Testvére, Törőcsik Éva szerint az újpesti közönségkedvenc állapota azóta sokat javult, talán nemsokára újra elhagyhatja a kórházat – adta hírül az ute.hu.

November végén még nagyon riasztó hírek érkeztek az állapotáról, de Törőcsik András december közepére szerencsére legyőzte a koronavírus-fertőzést, és azóta már az intenzív osztályt is elhagyhatta.

„Nehéz decemberünk volt, de most már sokkal jobb a helyzet – mondta az ute.hu-nak Törőcsik Éva, a legendás labdarúgó nővére. – A testvérem nemrég átkerült a SOTE egyik rehabilitációs osztályára. Sajnos a járványhelyzet miatt jelenleg látogatni nem lehet, de a leletei jók, a szíve és a tüdeje rendben van, és az étvágya is kezd visszajönni; küldhetünk neki csokit, banánt, és gyümölcsleveket, ezeket fogyasztja a legszívesebben. Járt nála dietetikus, kap erősítő készítményeket is, egyre bizakodóbb vagyok az állapotát illetően.”

A korábbi válogatott labdarúgó az elmúlt években a Kórház budai szanatóriumának lakója volt, ahol az újpesti klub, és az UTE Baráti Kör tagjai folyamatosan látogatták. Az anyaegyesület segítségének köszönhetően naponta járt hozzá személyi edző, akivel Törő még a közeli Pénzügyőr-pályára is kijárt kocogni, adogatni, és kapura lőni. A járványhelyzet miatt azonban az intézetben tavasszal tilalmat rendeltek el, így edzője, Pintér István sem látogathatta.

„Nem akartam, hogy az edzések elmaradása miatt a fizikai állapota romoljon, így az UTE segítségével kihoztuk Andrást, és Pintér István Velencei-tavi nyaralójában helyeztük el, személyi edzője segítségével ott vészelték át a tavaszi hónapokat. Aztán a nyári enyhítés után visszakerült a Honvéd-szanatóriumba, ahol ősszel ismét elrendelték a látogatási stopot. Akkor ugyanazt a megoldást választottuk, mint tavasszal, és újra kihoztuk őt az intézetből. Ha túl lesz az emésztőrendszeri problémáin, és már nem szorul állandó orvosi segítségre, akkor ismét Istvánnal fog lakni addig, amíg vége nem lesz a járványnak.”- folytatta a focista testvére.

Törőcsik András fizikai állapota tehát folyamatosan javul, így már fel tud kelni, és rövidesen a gyógytornákat is elkezdheti. A cél, hogy minél hamarabb újra napi szinten dolgozhasson a személyi edzőjével, és a családja is látogathassa a Velencei-tó mellett. Törőcsik Éva azt mondja, hogy az egykori kiválóságot a mai napig sokan tisztelik, és szeretik, ami hatalmas segítség a családnak.

„Hálás vagyok az UTE-nak, és a Magyar Labdarúgó-szövetségnek a támogatásért. Azt is el kell mondanom, hogy emellett rengeteg segítséget kapunk magánemberektől is. Nagyon jó érzés, hogy ennyien szeretik a testvéremet, és nem felejtették el, amit a pályán tett. Ő egy nagy túlélő, tudom, hogy rövidesen sokkal jobban lesz.” – tette hozzá Törőcsik Éva.