Több helyen is változhat a walesi válogatott kezdőcsapata Magyarország ellen

Ryan Giggs szerint több játékos is kimerült a legutóbbi meccs után.

Ryan Giggs, a walesiek szövetségi kapitánya elmondta: néhány helyen változtat a horvátok elleni kezdőcsapaton, mert vannak kimerült játékosai.

A walesiek szombaton 2-1-es vereséggel zárták a horvátok elleni, eszéki Eb-selejtezőt, így utolsóként ők is elvesztették veretlenségüket a csoportunkban. Kedden a Groupama Arénában mérkőzik meg a magyar és a walesi válogatott, a találkozó nagyon fontos mindkét csapatnak. Ryan Giggs, a walesiek szövetségi kapitánya a hétfői sajtótájékoztatón elárulta, hogy tervez változtatásokat a szombati kezdőcsapathoz képest.

– Elégedett voltam a horvátok elleni mérkőzés második félidejével, szerencsésebb napon jobb eredménnyel zártuk volna a találkozót. A magyar válogatott ellen sem lesz könnyebb dolgunk, ellenfelünk csapatként igazán jó, ezt megmutatta előző mérkőzésein is. Hosszú szezon végén vagyunk, több játékoson is érzem a kimerültséget, ezért lesz néhány változás a kezdőcsapatunkban. Gareth Bale hat hetes kihagyása után még nem volt csúcsformában, de egyre jobb lesz, bízom benne, hogy ez már kedden is meglátszik majd a teljesítményén. Fontos meccs vár ránk, jó eredményt kell elérnünk ahhoz, hogy ne szakadjunk le a csoportban – idézte Ryan Giggset az mlsz.hu

– Csalódás volt a horvátok elleni vereség, mert megvoltak a helyzeteink a pontszerzéshez. Ezzel együtt bizakodva várjuk a keddi találkozót, jó csapatunk van, amelyben egészséges a tehetséges fiatalok és a rutinosabb játékosok aránya. Pontot vagy pontokat kell szerezni a hozzánk hasonló játékerőt képviselő magyar csapat ellen, mert nagyon szoros lesz a csoportunk, és minden eredménynek óriási jelentősége van – fogalmazott a hétfői sajtótájékoztatón Chris Gunter, a Reading rutinos futballistája.

