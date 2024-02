Több mint kétmilliárd forint mellett értékes pontokat is gyűjtött a Ferencváros

Mutatjuk, hogy mennyit ért a magyar bajnok nemzetközi szereplése!

Mint ismert, az FTC kettős vereséggel búcsúzott a görög Olympiakosszal szemben a labdarúgó Európa Konferencia Liga nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcában, mivel csütörtökön a hazai visszavágót ugyanúgy 1–0-ra veszítette el, mint múlt héten az első mérkőzést Pireuszban.

A zöld-fehérek számára így véget ért a nemzetközi kupaszereplés a 2023/24-es kiírásban.

Az FTC ebben az évadban így 16 mérkőzéssel, nyolc győzelemmel, öt döntetlennel és három vereséggel fejezte be a nemzetközi szereplését, 30–13-as gólkülönbség mellett. Egy évvel korábban, ugyancsak 16 meccs mellett hatszor győzött, háromszor ikszelt, de hétszer kikapott (a gólkülönbsége 24–22-es volt).

Az nso.hu beszámolójában rámutatott, hogy a mostani jobb mérleg annak is köszönhető, hogy a feröeri KÍ elleni BL-búcsú után az Ekl-selejtezőben jóval könnyebb ellenfelekkel találkozott a magyar bajnok.

A nemzetközi kupaszereplés valós, a magyar klubfutball megítélése szempontjából is fontos eredményét persze minden évben a koefficienspontok jelentik, hiszen azok alapján sorolják be Magyarországot, illetve az aktuális magyar bajnokot is a nyári sorsolásoknál az adott kalapokba.

Az országbesorolás szempontjából a Ferencváros Ekl-továbbjutásával két helyet sikerült javítani, így a 25. Romániát továbbra is, és most már – a tavaly még előttünk lévő – 24. Svédországot is megelőzve Magyarország 21.875 ponttal (ez kicsivel több mint egypontos előrelépés a tavalyi, 20.625 pont) a 23..

Igaz ez önmagában még nem fog változtatni a magyar csapatok jövő nyári besorolásán: a BL-ben így továbbra is az 1. selejtezőkörben kell indulnia a magyar bajnoknak, továbbra is négy csapatunk léphet ki a nemzetközi porondra és továbbra is négy párharcot kell nyernie egy magyar csapatnak a főtáblához.

A Ferencváros a 2023–2024-es idényben kilenc szerzett koefficiensponttal fejezte be erre az évadra a nemzetközi szereplését, ami az előző idény 12 pontja után a második legtöbb, amit magyar csapat egy idényen belül szerzett ebben a pontrendszerben.

Az FTC most összesen 35 ponttal rendelkezik. Ez a mostani idényben már a Bajnokok Ligája selejtezőjének úgynevezett „playoffkörében” is elég lett volna a kiemeléshez és ez akár a 2024–2025-ös selejtezősorozatban is érvényes lehet.

Ami pedig a Fradi 2023–2024-es nemzetközi szereplésének anyagi oldalát illeti: a zöld-fehér csapat az Olympiakosszal szembeni két vereséggel a decemberig megkeresett pénzösszeghez már nem tett hozzá, így a televíziós közvetítési bevételek nélkül 6 millió 78 ezer eurót – 2,3 milliárd forintot – keresett.