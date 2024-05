Több mint egy évtized után távozik a dortmundi klubikon – HIVATALOS!

Marco Reus: „boldog vagyok, hogy immár tiszta a helyzet, és teljes mértékben a nagyon fontos utolsó meccsekre tudunk koncentrálni.”

Rendkívüli korszak zárul le a nyáron: a Borussia Dortmund és csapatkapitánya, Marco Reus kölcsönösen megállapodott abban, hogy nem hosszabbítják meg a 34 éves játékos szerződését, amely a szezon végén jár le.



A dortmundi születésű támadó középpályás 12 éve viseli a sárga-fekete mezt, amióta 2012-ben visszatért ifjúkori klubjába – ez a hűség olyan szintje, amely ritkán látható a modern profi futballban.

A 34 éves játékos összesen több mint 21 évet töltött szeretett klubjában, ám – amint arról pénteken az egyesület hivatalos honlapja beszámolt – Reus impozáns karrierje végén „egy új kaland után néz”.

Hans-Joachim Watzke, a BVB elnöke elismeréssel adózott a szurkolók kedvencének a sárga-kék színek iránti nagyszerű szolgálata előtt:

„Marco Reus a klub egyik legnagyobb játékosa. Dortmundban született, majdnem egy évtizedet játszott az ifjúsági csapatunkban, 12 évet az első csapatnál, és hosszú ideig volt a csapatkapitányunk. A Borussia Dortmundhoz való kötődése rendkívüli. Nagyon reméljük, hogy játékoskarrierje után visszatér a BVB-hez, elég izgalmas kihívás vár rá itt, Dortmundban” – fogalmazott a klubvezető.

Marco Reus 1995-től 2005 elejéig futballozott a Borussia Dortmund ifjúsági csapatában. 2012 nyarán, a Mönchengladbachtól tért vissza sárga-feketékhez – abban az esztendőben az év játékosának választották Németországban, 2019-ben aztán másodszor is kiérdemelte ezt az elismerést. Hosszú pályafutása során többek között Bajnokok Ligája-döntőt játszhatott a Dortmunddal, amellyel a Német Kupát kétszer, a Szuperkupát pedig háromszor nyerte meg.

Eddigi 424 meccsén 168 gólt szerzett és 128 gólpasszt is jegyzett a Borussiában.

A válogatott mezét 48-szor húzhatta magára, de sérülés miatt csak a 2012-es Európa-bajnokságon és a 2018-as vébén lehetett ott.

Marco Reus így nyilatkozott:

„Hihetetlenül hálás vagyok és büszke erre a különleges időszakra, amelyet a Borussia Dortmundban töltöttem. Életem több mint felét ennél a klubnál töltöttem, és élveztem minden napot, bár természetesen voltak nehéz pillanatok is. Már most is tudom, hogy nehéz lesz elbúcsúznom a szezon végén. Mégis boldog vagyok, hogy immár tiszta a helyzet, és teljes mértékben a nagyon fontos utolsó meccsekre tudunk koncentrálni. Óriási célunk van, amit mindannyian közösen szeretnénk elérni.”

Mint ismert, a Borussia Dortmund bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, amelynek első mérkőzésén 1–0-ra legyőzte a Paris Saint-Germaint.