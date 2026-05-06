A derbik presztízse továbbra is óriási Magyarországon – ezt bizonyítja az a sajtóértesülés is, amely szerint az Újpest játékosai fejenként több mint tízezer eurós prémiumot (cirka 3,6 millió forintot) kaptak volna egy Ferencváros elleni győzelem esetén. Az információ az FTC-közeli szurkolói oldal, az Üllői129 cikkében jelent meg szerdán.

A beszámoló szerint az újpesti vezetőség rendkívüli motivációs bónuszt ajánlott fel a csapatnak a rangadó előtt, mivel a lila-fehérek immár több mint egy évtizede nem tudtak bajnoki mérkőzést nyerni a Ferencváros ellen. A portál úgy tudja, a kitűzött összeg a korábbi Fradi elleni prémiumok többszöröse volt.

A különleges jutalom azonban végül nem került kiosztásra, ugyanis az Újpest nem tudta megszakítani rossz sorozatát. Az Üllői129 ironikusan megjegyezte: „pénzt persze végül nem vittek haza, csak egy ötöst”, utalva a vereségre és annak mértékére.

A Ferencváros és az Újpest rivalizálása továbbra is a magyar futball egyik legnagyobb hagyományú párharca, amelynek minden találkozója kiemelt figyelmet kap – a pályán és azon kívül is. A mostani derbi sem volt mentes a balhéktól.

A lelátón az ellenféllel és a biztonságiakkal is összetűztek az Újpest szurkolói, akik közül több mindenkinek a rendőrséggel is akadt problémája a találkozó után.

De a lila-fehér drukkerek a Fradi játékosait is megdobálták.

A találkozót követően sem maradtak csendben a drukkerek: magyarázatot és bocsánatkérést vártak a vezetőségtől az újabb blamára.

