Tizenötödik alkalommal koronázták Európa királyává, de továbbra is éhes a sikerre a Real Madrid

Carlo Ancelotti, a Real Madrid vezetőedzője elismerte: a vártnál sokkal nehezebb volt kiharcolni, hogy szombaton 15. alkalommal is Európa királyává koronázzák a csapatát.

A spanyol bajnoknál már arra gondolnak, milyen fontos, hogy jövőre is megismételjék ezt a sikert.

Mint megírtuk, a Real Madrid nyerte a Bajnokok Ligája döntőjét szombat este, amikor két második félidei góllal 2–0-ra legyőzte a Borussia Dortmundot a Wembley Stadionban.

A spanyol klubot 15. alkalommal koronázták Európa királyává – nyolccal többször hódította el a kontinens legrangosabb trófeáját, mint az utána következő legeredményesebb csapat.

„Ezt nem lehet megszokni!” – jelentette ki a versenysorozatban játékosként kétszer, vezetőedzőként pedig ötször csúcsra ért Carlo Ancelotti a Movistarnak.

„Nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt, sokkal nehezebb a vártnál. Az első félidőben szenvedtünk, rossz helyeken vesztettük el a labdát, hagytuk a Dortmundot, hogy azt játssza, amiben a legjobb: hogy letámadásból építkezzen. A másodikban már kevesebbszer adtuk el a labdát, jobban játszottunk, de ezek most jelentéktelen részletek. Csak az számít, hogy nyertünk. Az álom folytatódik” – tette hozzá a Reuters beszámolója szerint.

A Real Madrid az utóbbi tíz évben hatszor emelhette magasba a BL-serleget. Annak kapcsán, hogy mi a siker titka, az olasz taktikus így fogalmazott:

„Ez a klub története, hagyománya és természetesen a labdarúgók minősége. A klub egy család, gond nélkül dolgozunk együtt, az öltözőben pedig nagyon jó a hangulat. Köszönetet kell mondanom a klubnak és a játékosoknak, nincs nagy ego, nagyon alázatosak, nem volt nehéz irányítani a csapatot ebben a szezonban, amikor a bajnokságban is az élen végeztünk. Ötször nyertem edzőként Bajnokok Ligáját, de van még bennem szenvedély, szeretem a Real Madridot, a legjobb helyen vagyok” – szögezte le Ancelotti.

Bellingham az ellenfélről: akár két-három góllal is vezethettek volna

A döntő első gólját jegyző, a meccs emberének is megválasztott Dani Carvajal – aki hatodszor emelhette magasba a BL-serleget – nehezen tudta szavakba önteni az érzéseit.

„Nehéz meccsre készültünk, az is lett. Az első félidő után még azt sem érdemeltük meg, hogy döntetlennel vonuljunk az öltözőbe. Ha vesztésre állunk, egy szót sem szólhattunk volna… Ám megúsztuk, és tudtuk, hogy eljönnek a mi pillanataink is. Ilyen a futball. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk” – mondta a Real védője.

A Királyiak angol középpályása, Jude Bellingham élete legszebb estéjének minősítette a szombatit.

„Mindig is arról álmodoztam, hogy ilyen meccseken játsszak. Ez életem legszebb estéje, hiszen egy tökéletes idény megkoronázása. Ennél szebben nem is alakulhatott volna ez az év. Rendkívül hálás vagyok a csapattársaimnak, a családomnak, a színfalak mögött dolgozóknak, az egészségünkre ügyelőknek például. Igazi csapatmunka eredménye az a diadal!” – hangoztatta a 20 éves támadó, aki az első szezonját zárta a spanyol fővárosban, és előző csapatáról, a mostani ellenfélről, a Dortmundról is beszélt:

„El kell ismerni, az első félidőben ők voltak a jobbak, akár két-három góllal is vezethettek volna. Ám a madridi karakter olyan, hogy egy kevésbé sikerült első játékrész után is képesek vagyunk levadászni az ellenfelet. Minden tiszteletem a két klubé: különleges közegben játszom, és a régi csapatom is az volt. Nélküle sohasem juthattam volna idáig. Mindig hálás leszek a német csapatnak, sosem felejtem el, amit a Dortmundtól kaptam.”

„Fontos, hogy ezt a győzelmet jövőre is megismételjük”

Hasonlóan látta a mérkőzés alakulását Federico Valverde is.

„Az első félidőben a Dortmund nagyon jól játszott, gyors kontrákból tiszta helyzetei voltak. Örömmel gratulálok nekik, de annak még jobban örülök, hogy mi nyertünk. Az edzőnk apró változtatásokat kért tőlünk, többször odahívott magához engem is. Idővel átálltunk 4-3-3-ra és ezzel megteremtettük az addig hiányzó egyensúlyt a játékunkban. Vasárnap ünnepelünk, nagy parti lesz, de már akkor arról fogunk beszélgetni egymással, milyen fontos, hogy ezt a győzelmet jövőre megismételjük” – hangsúlyozta az uruguayi középpályás.

Toni Kroos az utolsó mérkőzését játszotta a Real Madridban és szögletével előkészítette a találkozó első találatát.

„Döntő jelentőségű volt, hogy az első félidőben nem kaptunk gólt. Arra a játékrészre nem nagyon lehetünk büszkék, aztán viszont felpörögtünk, és jött a gól is. Akkor már maximális fordulatszámon pörögtünk, akkor már egyértelműen mi voltunk a jobbak. Viszont hosszú ideig tartott, mire sikerült felülkerekednünk az ellenfélen” – nyilatkozta a német.

A súlyos sérülésből felépült Thibaut Curtois hosszú idő után tért vissza a Real Madrid kapujába Bajnokok Ligája-meccsen:

„Hosszú és nehéz év van mögöttem, rengeteget segített, hogy nagyon sok támogatást kaptam a csapattársaktól, a stábtól, mindenkitől. Boldoggá tesz, hogy így ér véget ez az idény: a felépülésem óta öt mérkőzésen védtem, egyetlen gólt sem kaptam, szóval nincs okom panaszra”.