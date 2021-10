Tizennyolc éves csodagyerek kegyeiért fut versenyt a Bayern és a Dortmund

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért!

Európai nagyágyúk versenyeznek az FC Dallas csodagyerekéért, Rocardo Pepiért. A 18 éves amerikai csatár 27 bajnokin már 13 találtanál jár, és nem lenne meglepő, ha hamarosan már európai topcsapatban játszana.

A hírek szerint eddig a Wolfsburg és az Ajax figyelte árgus szemekkel Schön Szabolcs csapattársának teljesítményét. Az FC Dallas 18 éves csatára már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott, két találkozón három gólt szerzett, a klubcsapatában is szépen termeli a gólokat.

A jó teljesítmény természetesen felkeltette igazi nagyágyúk érdeklődését is, a fiatal tehetségekre mindig fogékony Dortmund mellett a Bayern München is kivetette a hálóját a játékosra, aki már azt is jelezte a dallasi vezetőség számára, hogy szívesen kipróbálná magát Európában.

A játékos ára egyébként exponenciálisan nő, alig több mint fél év alatt megötszörözte az értékét, jelenleg 2,5 millió euróra becsüli a Transfermarkt.

