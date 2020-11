Tíz játékos, aki megérdemelte volna az Aranylabdát, de nem kapta meg

Elvileg lassan készülődnünk kellene az idei Aranylabda átadására, de ebben az esztendőben nem osztják ki ezt a díjat, pedig nagyjából egyetért vele minden számottevő szakértő, hogy 2020-ban a Bayern Münchennel minden címet elnyerő Robert Lewandowskinak járna az elismerés. Ő nem kapja meg most, de rajta kívül van még jónéhány labdarúgó, aki megérdemelte volna az Aranylabdát mégsem kapta meg. Nézzünk egy tizes listát.

Robert Lewandowski

A lengyel támadója pályafutása során számtalan elismerést megkapott, de 2020 az ő éve volt. Csapatával megnyerte a Bajnokok Ligáját, a német bajnokságot és kupát, de elhódította az európai Szuperkupát is. Idén amúgy minden sorozatban gólkirály lett, összesen 54 találatot szerzett. Mégsem kapja meg az Aranylabdát, mert ugye idén nem adják át azt senkinek.

Andrés Iniesta

Egy rossz vicc szerint a korábbi klasszisa azért nem vehette át az Aranylabdát, mert azt is lepasszolta volna Lionel Messinek. Való igaz, hogy a játékos rengeteg olyan átadással kínálta meg az argentint, amelyek végén gólt ünnepelhetett. Iniesta a Barcával megnyert mindent, de emellett a válogatottal is felért a csúcsra, hiszen kétszer nyert Európa- egyszer pedig világbajnokságot. 2010-ben majdnem elnyerte az Aranylabdát, de második lett. Amúgy nála több trófeát senki sem nyert a világon.

Több csapat

Thierry Henry

Az egykori francia klasszist a világ legjobb támadói között tartották számon. Nem csoda, hiszen pályafutása során lejátszott 799 mérkőzésén 366 gólt szerzett, ami azért nem rossz mutató. A Monaco, a , az és a Barcelona egykori játékosa nyert Bajnokok Ligáját, a válogatottal világ- és Európa-bajnok lett és kapott európai Aranycipőt is. Egy díj azonban neki is kimaradt.

Virgil van Dijk

A holland védőjének is járt volna az elismerés, mégsem kapta meg. Talán azért mert védő és az ő esetében még az is kevés volt, hogy a 2018–19-es szezonban lényegében nem veszített labdát. Ebben az évben Bajnokok Ligáját nyert a Liverpoollal és több egyéni elismerést is behúzott. Az UEFA őt választotta az év játékosának, a legjobb védőnek és elnyerte a Goal 50 első díját is. A tökéletes szezon is kevés volt a legnagyobb elismeréshez.

Zlatan Ibrahimovic

Saját magának már átadta volna párszor az Aranylabdát (is), de eddig még nem kapta meg a svéd óriás. Elképesztő labdarúgó az nem kérdés, hiszen 818 hivatalos mérkőzésen 496 gólja van, ami döbbenetes adat. Ellenben Zlatan nemzetközi szinten egyetlen kupagyőzelmet tudott összehozni: 2016-ban Európa-ligát nyert a Manchester Uniteddel. Ennek ellenére is a világ egyik legjobb támadója és még mindig aktív.

Raúl

Ő viszont nyert pár serleget. A Bajnokok Ligájában mindjárt háromszor a csúcsra ért a Real Madriddal. Karriere során 942 meccsen szerepelt és 404 gólt szerzett, ami már önmagában is szép adat. Emellett a BL-sikerekhez hozzájön még európai Szuperkupa siker és hat spanyol bajnoki cím is. Elképesztő futballista volt, ám az Aranylabda szavazáson egyszer sem nyert. 2001-ben második lett Michael Owen mögött, ami mindjárt rávilágít a szavazás furcsaságára. Tegyük hozzá, hogy az angol abban az esztendőben öt kupát nyert a Liverpoollal.

Xavi

Nézzük csak az adatokat: kétszeres Európa-bajnok, világbajnok, négyszeres BL-győztes, nyolcszoros spanyol bajnok és még sorolhatnánk. Mindez kevés volt az Aranylabdához. Pályafutása során közel ezer meccsen szerepelt, de ugye ő sem csatár volt, így lényegében a passzaival ahhoz járult hozzá, hogy Lionel Messi építse a karrierét. 2010-ben és 2011-ben is harmadik volt a szavazáson.

Paolo Maldini

Volt-e nála kiválóbb védő a Földön az elmúlt harminc évben? Nem nagyon. A Milanban és a válogatottban ezernél is több meccsen szerepelt. Ötszörös BEK/BL-győztes, hétszeres olasz bajnok és 1994-ben és 2003-ban harmadik volt az Aranylabda szavazáson. Előbb Hriszto Sztoicskov, majd Pavel Nedved volt az első helyen. A futball korszakos egyénisége, vélhetően azért, mert védő – egyszer sem kapta meg a díjat.

Francesco Totti

A Roma ikonja egy kicsit Zlatan kategória. Ő is átadna magának minden elismerést, ami érthető is, hiszen például világbajnoki címet nyert az olasz válogatottal. Ezen kívül volt olasz bajnok is és a Roma történetének egyik kiemelkedő játékosa, aki volt hazájában a legjobb, megnyerte az Aranycipőt is, de az Aranylabda szavazáson csak ötödik helyig jutott.

Wayne Rooney

Az angol labdarúgás elmúlt évtizedeinek kiemelkedő egyénisége. A színeiben nyert Bajnokok Ligáját, ötször volt bajnok, de mindez csak ötödik helyre volt elég a legnagyobb szavazáson 2011-ben. Igaz a válogatottal nem nyert semmit, de ha jók a statisztikák, akkor Lionel Messi sem nagyon vitézkedik hazája színeiben.

És a sort lehetne még folytatni – Wesley Sneijder, Mohamed Szalah, Luis Suárez –, de ebből is látszik, hogy az Aranylabda szavazás nem minden esetben igazságos.