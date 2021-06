Tisztogatás az Arsenalnál, Rúben Neves érkezhet

Az Arsenal mindenképp középső középpályást igazolna a távozók helyére.

Az Arsenal kész ajánlatot tenni a Wolverhampton játékosáért, Rúben Nevesért. Arteta erősíteni szeretne középső középpályás poszton, hiszen Ceballos és Odegaard is vélhetően visszatér a Real Madridhoz, valamint Lucas Torreira, Matteo Guendouzi és Granit Xhaka is távozhatnak Észak-Londonból – értesült a Dailymail. Xhakát a José Mourinho vezette Romával boronálták össze, állítólag a portugál edző szívesen látná az olasz fővárosban a svájci játékost. Sajtóhírek szerint az Arsenal Nevesen kívül a Brightonban játszó Yves Bissouma is megkörnyékezte.

A 34 millió fontra becsült Neves állítólag nyitott lenne a Londonba költözésre. Nem ez lenne az első eset, hogy a Farkasok egy alapemberüktől válnak meg komolyabb összegért, hiszen tavaly nyáron Diego Jotát engedték el a Liverpoolhoz 41 millió fontért.

A 24 éves középpályás Porto nevelés, a kék-fehérek színeiben 93 alkalommal lépett pályára 2014 és 2017 között. 2017 nyarán érkezett Angliába, az akkor még másodosztályú Wolveshoz, hozzásegítve a csapatot a feljutáshoz. A portugál alapemberré vált a csapatban, szabadrúgás góljaival többször elkápráztatva a midlandiak szurkolóit. 176 mérkőzésen lépett pályára a Farkasok színeiben, összesen 20 gólt szerzett.

