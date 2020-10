Tiniként bálványozták, végül ez lett a veszte- Freddy Adu bukásának története

14 évesen debütált a profik között, Pelével szerepelt közös reklámban, a Nike szerződést kötött vele és a Time magazin címlapján szerepelt. Azt várták tőle, ő lesz az Egyesült Államok első, nemzetközileg elismert, klasszis labdarúgója. Azok számára, akik csak felületesen követik a futballt, talán mai napig ő a leghíresebb amerikai labdarúgó. Freddy Adu azonban elbukott.

Egy héttel ezelőtt jelentette be Freddy Adu Twitter oldalán, hogy közel két év után ismét visszatér a futballpályára és szerződést kötött a svéd harmadosztályú Österlen FF csapatával.

„Nagyon sok hibát vétettem a múltban, de most itt az esély, hogy ne kövessem el ugyanezeket. Alig várom, hogy játszhassak, jobban, mint korábban bármikor” –írta ki profiljára.

Freddy Adu tehát tudja, hogy hibázott a múltban. Az, hogy 31 évesen mondja ki, jobban vágyik arra, hogy ismét pályára lépjen, mint korábban bármikor, sokat elárul arról, hogy vajon miért nem futotta be azt a pályát, amit a képességei alapján várt tőle a szakma.

2004-ben mindössze 14 éves korában debütálhatott az -ben, a D.C United csapatában. Pepsi reklámban szerepelt Pelével, aki a jelenetben Mozarthoz hasonlította Adut, a Nike pedig már a draft előtt beígért neki egy egymillió dolláros szerződést.

Ígéretes jövő előtt állt, akiről azt gondolta az amerikai közvélemény, hogy általa végre a labdarúgásban is a legfelsőbb polcra kerülhet a TEAM USA. Hogy ne csak a vöröslő, ördögi frizurája miatt vb ikonná váló Alexi Lalast, az egyébként pocsék 1994-es világbajnokságot, vagy az Európában levitézlett sztárok gyülekező helyéről ismert MLS-t jelentse a ’soccer’ a világ számára. Freddy Adu azonban nem tudta beváltani a hozzá fűzött reményeket.

Csodagyerekből céltalan világvándor

„Az emberek még mindig nem felejtették el, hogy ki Freddy Adu. Még mindig ismerik a nevét” – mondja Tommy Olsen, aki 2018-ban volt a támadócsapattársa a las vegasi Lightsban.

Ám végül onnan is bukott játékosként kellett távoznia, ahogyan mindenhonnan pályafutása során. 2019-ben szeretett volna visszatérni a Lights-hoz ám nem tartottak rá igényt.

„A szurkolók énekelnék a nevét, egészen addig ameddig nem látnák, hogy hogyan játszik” – mondta egy névtelenül nyilatkozó vezető a las vegasi csapatból.

A csapat vezetőedzője, Erix Wynalda világosan megmondta, hogy Adu tőle már nem kap több esélyt.

„Azért nem szerződtettük Adut, mert legalább 6-7 játékos van a posztján, olyanok, akiknek ez lesz az első, vagy a második esélyük, hogy bizonyítsanak. Adunak ez legalább a negyedik lehetősége lenne. Több esélyt már nem adhatok neki, most a többiek következnek.”

Pedig amerikai sikersztorinak indult Adué, aki megvalósíthatja az álmait. 14 évesen minden idők legfiatalabb profi amerikai játékosává vált, miután a 2004-es MLS drafton elsőként választotta ki a D.C. United. Kevéssé ismert tény, de a legelső választás joga nem a washingtoni csapatot illette elsőként, hanem a Dallas Burnst, ám egészen morbid módon az MLS elérte, hogy Adu a D.C.-hez kerüljön, közel az otthonához, a Burns pedig néhány draftjoggal vigasztalódhatott.

Még abban az évben, áprilisában pályára lépett San José ellen, amivel minden idők legfiatalabb debütánsává vált, az összes amerikai major sportot figyelembe véve. Két héttel később minden idők legfiatalabb gólszerzője lett, miután gólt szerzett a MetroStars ellen.

Bár első szezonjában, érthető módon még nem volt alapember, de csereként így is öt gólig, illetve három gólpasszig jutott. A következő idényben a FIFPro őt választotta az év legjobb fiatal játékosának, majd 2006-ban a Manchester Unitednél volt próbajátékon, ám végül nem kapta meg a munkavállalási engedélyt, így edzőmérkőzésen sem léphetett pályára.

Úgy tűnt, minden adott ahhoz, hogy Adu beválthassa a hozzá fűzött reményeket.

Az első törés

Az első pofont Bruce Arenától kapta, aki nem nevezte be a 2006-os világbajnokságra. Adu nagyon csalódott volt, hogy nem utazhatott a németországi mundialra, ennek pedig több alkalommal hangot is adott a sajtóban. Peter Nowakot, a klubedzőjét hibáztatta, aki szerinte nem adott neki elég játéklehetőséget a szezon során és ezért nem került be az utazó keretbe.

Ennek ellenére, még mindig érdeklődtek iránta európai top klubok, többek között a Manchester United és a is.

Óriási meglepetés volt, amikor 2007-ben a D.C. United elcserélte őt a Real Salt Lake csapatához, úgy, hogy igazán ki sem tudott még teljesedni a fővárosban. Ezzel a váltással pedig megkezdődött Fredy Adu soha véget nem érő útkeresése.

Még abban az évben 2 millió euróért leigazolta a Benfica, ám az európai kaland totális kudarccá vált. Kölcsönből kölcsönbe vándorolt, megfordult a Monacónál, de Törökországban, Görögországban, valamint Szerbiában is játszott.

Az összes próbálkozása csalódás lett, mígnem eljutott odáig, hogy 2018-ban már egyetlen klub sem tartott rá igényt.

„30 éves vagyok, még mindig nem akarom feladni, fiatalnak érzem magam. Tudom, hogy a karrierem nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna. De túlságosan szeretem a sportot ahhoz, hogy feladjam.” – mondta egy évvel ezelőtt az ESPN-nek nyilatkozva, akkor már klub nélkül.

„Talán a múltban rosszul választottam csapatot. Olyan helyre kellett volna igazolnom, ahol megkaphattam volna a játék lehetőséget a bizonyításra”

Miután a Benfica kölcsönadta a Monacónak, annak a klubnak, amely csak Adu ismertsége miatt szerződtette, már nem volt visszaút számára. Még próbálkozott Portugáliában, a Belenesnes kölcsönjátékosaként, hátha a Benfica visszarendeli, de a kiscsapat nagyon rossz választás volt. A kiesés ellen küzdöttek és három év alatt tízszer váltottak edzőt, amely minden, csak nem ideális egy fiatal fejlődésre váró játékosnak.

„Ha nem volt nála a labda, csak egy helyben állt”

Amikor 2018-ben visszatért az Államokba a Lightshoz, fogadkozott, hogy bizonyítani fog, mert tudja, ez az utolsó esélye, hogy megmentse a pályafutását.

„Csak a teste volt jelen a pályán, ám a lélekben nem volt ott. Nem volt benne tűz és motiváció. Csak sétálgatott a pályán, energia nélkül. Azt mondta, hogy vissza akar térni az MLS-be, meg akarja csinálni és mégis úgy viselkedett, úgy játszott, mint egy öregember”- mondta róla a Ligths akkori edzője, Jose Luis Sanchez.

Már egészen fiatalon kiszúrták a szakemberek, hogy bár Adu egészen varázslatos dolgokra képes a labdával, a hozzáállásával lehetnek gondok, ha nem változik meg.

Még 1999-ben, egy utánpótlás tornán szúrta ki a tehetségét Arnold Trazy játékosmegfigyelő. Ekkor még csak kilenc éves volt, ám már ekkor észre feltűnt, hogy nem ő a legszorgalmasabb a csapatában. Trazy, Bob Jenkinssel az amerikai válogatott segédedzőjével nézte meg a mérkőzést és azonnal felfigyeltek Adura, aki kimagaslott a mezőnyből, de egyszerűen nem volt jó a hozzáállása.

„Ha nála volt a labda megállíthatatlan volt, de labda nélkül egy métert sem futott, csak állt egy helyben és várta, hogy újra hozzákerüljön” – mondta Tarzy.

„Soha sem volt meg a munkamorálja ahhoz, hogy fejlődhessen. Soha. Túlságosan könnyen kapott meg mindent fiatalon” – ezek már Jenkins szavai.

Wynalda szerint, aki legutóbb visszautasította visszatérését a Lightshoz, Adu nem tudta kezelni, hogy fiatalon mindent megkapott.

„Mindenki azt mondta neki, hogy fantasztikus vagy, te vagy a legjobb. Mindened megvan, ahhoz, hogy a legjobb légy.”

Jason Kreis, az egykori csapattárs szerint Aduból már akkor sztárt csinált az amerikai sajtó, amikor még semmit sem rakott le az asztalra.

„Mindenki őt dicsérte, ezt nem tudta a helyén kezelni. Mindent elhitt, amit róla írt a sajtó. Elhitte, hogy megérdemli, azt a rengeteg pénzt, amit fizettek neki.”

Adu ahelyett, hogy a Team USA első sztárja lett, cult hero-vá vált. Amerikai bukott pop-ikon, aki 15 évesen Carmen Electrával pózolt az MTV-n és Time magazin címlapján szerepelt, hogy aztán 2020-ban már a svéd harmadosztályban játsszon.

„Az emberek már nem bíznak bennem, de ezt megértem. Nem feleltem meg az elvárásaiknak, így természetes, hogy azt mondják, hogy túlértékelt voltam. De megváltoztam. Megtanultam, hogy mit tegyek és mit ne a jövőben. A múltban sok mindent magától értetődőnek vettem. De meg kellett tanulnom a leckét, hogy nem kapok meg semmit sem könnyen az életben.”

Adu tehát megtanulta a leckét.

Más kérdés, hogy túl későn.