Timo Werner 2019-ben aláírt a Bayernhez, de a vezetőség miatt mégsem igazolt oda

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Goal és a SPOX egybehangzó értesülései szerint Timo Werner 2019-ben szerződést kötött a Bayern Münchennel, ám még az átigazolása előtt felbontotta azt, mert megtudta, hogy a bajorok egyes vezetői nem látnák szívesen a csapatnál.

A 25 esztendős támadó akkor az RB Leipzig futballistája volt, s 2020 nyarán lejárt volna a kontraktusa, így ingyen került volna a Bayernhez.

Werner azonban megtudta, hogy a Bayern akkori vezetőedzője, Niko Kovac és Hasan Salihamidzic sportigazgató nem lelkesedett a leigazolásáért, ezért szólt ügynökének a szerződés felmondásáról.

A történet a csatár két menedzsere, Karlheinz Förster és Murat Lokurlu közötti jogi vita miatt derült ki. A Der Spiegelben megjelent riport arról is beszámol, hogy Förster állítása szerint Lokurlu 660 000 euróval tartozik neki Werner első profi szerződéséből, amelyet még a Stuttgarttal kötöttek a 2014-15-ös szezonban. Az ügyben több száz oldalnyi bizonyítékot nyújtottak be, beleértve a játékosokkal és klubokkal folytatott tárgyalásokat, valamint WhatsApp üzeneteket is.

A lap azt írja, Lokurlu ügyvédje szerint Werner 2019 februárjában a Liverpoollal is tárgyalt, hogy oda igazoljon. A Vörösök évi 12 millió eurós fizetést és további 25 millió eurós bónuszt ajánlottak fel a támadónak, ám a másik ügynök, Forster ehelyett arra ösztönözte ügyfelét, hogy csatlakozzon a Bayernhez, és meg is kötötték az üzletet.

Werner végül szerződést hosszabbított a Lipcsével, majd 2020 nyarán a Chelsea játékosa lett.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Bayern a hétvégén a Greuther Fürth otthonában vizitál. A hazai győzelem 20-szoros, a döntetlen 11-szeres, míg a bajorok sikere 1,10-szeres szorzóval fogadható.