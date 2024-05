Thomas Tuchel megerősítette: távozik Münchenből – HIVATALOS!

Nincs megegyezés.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Tiszta vizet öntött a pohárba a Bayern edzője.

Mint megírtuk, az edzőkeresés során folyamatosan kikosarazott Bayern München a napokban úgy döntött, mégis azzal a Thomas Tuchellel a kispadon vágna neki a következő szezonnak, akinek a nyári távozását már februárban bejelentették.

Az 50 esztendős szakember – akinek a segédedzője Lőw Zsolt – feltétele az volt, hogy hosszabbítsák meg egy évvel a 2025-ben lejáró szerződését, emellett bírja a vezetőség teljes támogatását az elképzelés.

Nem tudni pontosan, mi nem teljesült a fentiek közül, mindenesetre a szakvezető pénteken – a sport1.de beszámolója szerint – megerősítette: távozik Münchenből.

„Ez az utolsó sajtótájékoztatóm a Bayern vezetőedzőjeként. Tárgyalások folytak arról, hogy maradjunk és folytassuk együtt, de nem jutottunk megegyezésre… Szóval: a februári döntés marad” – jelentette be a Hoffenheim elleni szombati idegenbeli Bundesliga-mérkőzés felvezetőjén Thomas Tuchel:

„Nagyon nehéz ez. Februárban is így volt, és most is így van – minél tovább tart egy szezon, annál több élmény köt össze benneteket. Mindenekelőtt a múlt heti Real Madrid-meccs utáni visszajelzések adtak alapot arra, hogy 180 fokos fordulaton gondolkodjunk. Ám nem sikerült megegyeznünk. Az egyéni motivációkba nem megyek bele, ez zárt ajtók mögött marad”.

„Nincs okunk szégyenkezni”

A Bayern München távozó edzője az elmúlt hónapokat is értékelte.

„Ha egy mondatban lerendezed az elemzést, akkor természetesen azt mondhatod, hogy a Bayernnél egy cím nélküli szezon nem kielégítő. Ezzel nem vitatkozom. Ám ha végigolvasod az egész könyvet, nem csak a címoldalt, akkor csak egy kiábrándító kupakiesés maradhat meg benned kivetnivalóként, ami valóban abszolút elfogadhatatlan volt (a harmadosztályú Saarbrücken vendégeként, a 32 közé jutásért játszott meccsen – a szerk)” – fejtette ki Tuchel.

„Másodikok vagyunk a Bundesligában, és annyi pontot szereztünk, amennyi máskor szerintem elég lett volna a bajnoki címhez. Sok sérüléssel küzdöttünk és a Bayer Leverkusen egyszerűen nem volt hajlandó veszíteni. Ez más megvilágításba helyezi a dolgokat, nem szégyellnivaló a bajnoki szereplésünk. A Bajnokok Ligája-szezonunk egészen a madridi 87. percig tökéletes volt, a Real ellen pedig csak megtörténhet a vereség... Nincs mit szégyellni. Önkritikusak vagyunk, és soha nem térünk ki a felelősség alól, de jogunk van emelt fővel távozni, nincs okunk arra, hogy szégyenkezve a hátsó ajtón surranjunk ki”.

„Az okok, amelyek miatt elválunk, minimálisak, és talán nem is annyira egyértelműek”

Újságírói kérdésre arról is beszélt, hogy edzői stábjával az előző szezon előtt „gyors, érzelmi, zsigeri” döntés alapján, de teljes lelkiismerettel választották következő állomáshelyül Bajorországot. 15 hónappal később az őket meggyőző döntéshozók közül egyetlen ember sincs már a Bayernnél…

„Hiszem, hogy az ilyen, felfordulásnak ható pillanatok egyben lehetőséget jelentenek, és normálisak is. Egy ekkora klubnál ez viharos lehet, és tengeribeteg is lehetsz tőle, de ezt figyelembe kell venni. Idén februárban a döntésem 1000 százalékosan megszületett, feldolgoztam és belenyugodtam. Senkinek nem kell sajnálnia, hanem csak meg kell emészteni. Csupán az elmúlt egy hétben volt elméleti lehetőség a 180 fokos fordulatra, hiszen a kezdeményezés is a klubtól érkezett. Az okok, amelyek miatt egyáltalán elválunk, minimálisak, és talán nem is annyira egyértelműek, hogy pontosan meg lehessen nevezni. Olyanok, amilyenek” – fogalmazott Tuchel.

A szakvezető ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta, hogy az esetleges maradásáról szóló tárgyalások a Real Madrid elleni mérkőzést követő csütörtöktől tegnapig tartottak. Itt azonban a Bayern sajtószóvivője, Dieter Nickles közbevágott – „hagyjuk!” –, még mielőtt a folyamat többi részéről szó eshetett volna.

Tuchelt ezután arról kérdezték, tud-e valamit az edzői jövőjéről.

„Nem, nem tudok. Talán mert én sem akarom tudni… Nagyon viharos volt az elmúlt egy hét számomra, de az edzői csapatom számára is. Fontos a szombati meccsre koncentrálni, és azt megfelelően befejezni. És aztán kell egy kis teret kapnom, hogy rendezzem a gondolataimat” – fogalmazott.