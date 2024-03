Thomas Tuchel elárulta, hogy miért jegeli a Bayern új szerzeményét

Kérdés, hogy Bryan Zaragoza szót ért-e valaha a bajor sztárcsapat legkésőbb nyáron távozó edzőjével.

Bryan Zaragoza eddig gyakorlatilag egyáltalán nem játszott szerepet az FC Bayernben, a téli átigazolása óta csak egyszer lépett pályára a münchenieknél. Thomas Tuchel, a bajorok vezetőedzője most elárulta, miért nem támaszkodik a 22 éves játékosra.

Mint ismert, a Bayern München ezen a télen Bryan Zaragozával erősítette szélső pozícióit. Az egyszeres spanyol válogatott támadó költözésének eredetileg a nyáron kellett volna megtörténnie, ám mivel sok sérülés sújtotta a bajor sztárcsapatot, a 22 éves játékos – 4,5 millió euró ellenében – már januárban áttette a székhelyét Granadából Münchenbe.

Zaragoza azonban a lehetséges hétből csak egy alkalommal lépett pályára a Bundesligában, 20 percre cserélték be a 2–3-as bochumi vereség alkalmával.

Thomas Tuchel most beszélt a játékos helyzetéről – ami aligha fog belátható időn belül megváltozni…

„Nem érti a nyelvet. Nehezen megy neki a német és az angol is, pedig ez alapvető lenne. Előrehoztuk az átigazolást, hogy időt nyerjünk. Már akkor egyértelműnek tűnt számomra, hogy ez nagyon nagy lépés volt neki. Most ezt érezzük. Látjuk a minőségét, de azt is, hogy a nyelvi nehézségek miatt nem tud teljesen beilleszkedni. Éppen ezért türelmesek leszünk vele” – magyarázta a tréner a One Football beszámolója szerint.

Támadófronton a következő hetekben tovább élesedik a verseny Münchenben. Serge Gnabry a héten a Lazio elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen már a visszatérését ünnepelte, és Tuchel szerint Kingsley Coman is újra bevetésre kész lesz a március végi válogatott szünet után.

Bryan Zaragoza kapcsán izgalmas kérdés, hogy a Bayern München új edzője jobban szót érte-e majd vele, mint a legkésőbb nyáron távozó Thomas Tuchel…