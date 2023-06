Távozott a kupagyőztestől a magyar válogatottal készülő kapus

Az MTK átigazolási díjat fizetett a zalaegerszegieknek Demjén Patrikért.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Demjén Patrik válogatott kerettag kapus távozott a Magyar Kupa-címvédő Zalaegerszeg labdarúgócsapatától, és visszatért az OTP Bank Ligában újonc MTK Budapesthez.

A Montenegró-Magyarország Eb-selejtezőn a hazai győzelem 3.50, a döntetlen 3.25, a mieink sikere pedig 2.10-szeres szorzóval fogadható.(x)

Az MTI beszámolójában arra emlékeztetett, hogy a 25 éves futballista 2009 és 2019 között volt a fővárosiak játékosa, de a felnőtt csapatban mindössze hét alkalommal lépett pályára. Az elmúlt négy szezont a ZTE FC-ben töltötte, amelynek színeiben 136 mérkőzésen játszott.

Március közepén Marco Rossi szövetségi kapitány meghívta az Észtország elleni barátságos mérkőzésre és a Bulgária elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő keretbe – de a válogatottban még nem mutatkozott be –, és jelenleg is a nemzeti együttessel készül az Eb-selejtezőkre.

Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója elmondta, Demjénnek még egy év volt hátra a szerződéséből, vagyis az MTK átigazolási díjat fizetett érte. A kapus új szerződése három évre szól.

„Patrikba nagyon nagy bizalmat fektettünk négy éve, hiszen frissen feljutó csapatként, újonc kapussal vágtunk neki az első osztálynak. Sokan kételkedtek a döntésünkben, de mi hittünk benne és Patrik maximálisan élt a bizalommal, rengeteget fejlődött és meghatározó NB I-es kapussá vált az elmúlt években, mostanra pedig felnőtt válogatott kerettag lett. Az ő esete is jól tükrözi a ZTE FC filozófiáját, miszerint fiatal játékosoknak adunk lehetőséget a bizonyításra, akiket be- illetve felépítünk, és ha keményen dolgoznak a válogatottig is eljuthatnak, az értékesítésükből származó bevétel pedig a klub működésének egyik alappillére. Demjén Patrik meghatározó tagja volt együttesünknek, nagy szerepe volt a kupagyőzelemben is. Mindig nehéz olyan játékost elengedni, aki a szurkolók és az egész klub szívéhez nő, de egy év volt hátra a szerződéséből és jött egy mindhárom fél számára kedvező lehetőség, így az a döntés született, hogy elfogadjuk az MTK ajánlatát” – nyilatkozta a ZTE FC honlapjának a sportigazgató.