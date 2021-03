Távozni akar a Lipcse középpályása - Nagelsmann küzd érte

A BILD információi szerint Marcel Sabitzer, az RB Leipzig 26 éves középpályása a klubjának már közölte: 2022-ig szóló szerződése ellenére már a nyáron távozni akar a német együttestől.

Julian Nagelsmann egy nyilatkozatában egyelőre hárította az ezzel kapcsolatos kérdéseket.

"Sabi esetében még semmi sem biztos. A szerződése 2022-ig szól, normális dolog, hogy sok klub foglalkozik vele."

Sabitzer csakúgy, mint a korábbi években, most is kiváló szezont fut, legutóbb is az ő egyetlen góljával húzta be Bielefeldben a három pontot az RB.

Az osztrák iránti komoly érdeklődőként a Tottenham csapatát tartják számon, Mourinhonak nagyon tetszik a játéka - tavaly épp az ő duplájával ejtették ki Gulácsiék a londoni csapatot. Rajtuk kívül a Liverpool és a Manchester United is figyeli a teljesítményét.

Nagelsmann elismerte, hogy idő kellett hozzá, de már jó kapcsolatban állnak egymással - már csak az a kérdés, hogy meddig.

"Eleinte kellett egy kis idő, hogy kölcsönösen egymásra találjunk és közvetlen kapcsolatot alakítsunk ki. Most folyamatos kontaktban vagyunk egymással."

