Távozik az Arsenal francia védője

Charles Watts, a Goal újságírójának értesülései szerint az középhátvédje William Saliba kölcsönben a Nice csapatában folytatja a pályafutását.

Salibát 2019 nyarán igazolta le a londini jklub a Saint-Etienne-től, ám két éven át kölcsönjátékosként a zöld-fehéreknél maradt, hogy tovább fejlődhessen. Az előző nyáron már az Arsenal felnőtt keretéhez tartozott ám, mivel egyetlen mérkőzésen sem kapott lehetőséget az idei szezonban, a vezetőség úgy döntött, ismét kölcsönadja, ezúttal a Nice-nek.

Saliba is joining Nice on loan. No option to buy, Arsenal still very much see him as part of their future.