Távozik a világbajnok klublegenda a Borussia Dortmundtól – HIVATALOS!

Mats Hummels 13 év után szabadon igazolható játékosként találhat magának új csapatot – valószínűleg Olaszországban…

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára Svájc ellen az Európa-bajnokságon, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Bajnokok Ligája-döntős Borussia Dortmund pénteken hivatalosan is megerősítette, hogy nem újítják meg Mats Hummels nyáron lejáró szerződését, így az ikonikus középhátvéd szabadon igazolhatóként távozik.

A cikk lejjebb folytatódik

A Dortmunddal két bajnoki címet szerzett 35 éves játékos a hírek szerint Olaszországban folytathatja pályafutását.

A Borussia Dortmund pénteken a hivatalos oldalán megerősítette, hogy a középső védő, Mats Hummels június végén, szerződése lejártával távozik a klubtól. Egy 13 éve tartó kapcsolat ér ezzel véget, amely során a játékos kétszer-kétszer nyerte meg Bundesligát és a Német Kupát, valamint a Bajnokok Ligája döntőjébe is kétszer jutott be a sárga-feketékkel.

A 35 éves futballista főszerepet játszott abban, hogy csapata idén is eljutott a BL-fináléba – ahol végül 2–0-ra kikapott a Real Madridtól –, a BVB azonban egy nappal azután, hogy bejelentették Edin Terzic vezetőedző távozását, most azokat a híreket is megerősítette, amelyek szerint Hummelsnek a meggyőző játéka ellenére sem ajánlanának új szerződést.

Az Eurosport szemléje szerint a klubikon így nyilatkozott:

„Borussia Dortmund szurkolók, a sárga-feketéknél töltött időm összesen 13 év után véget ért. Hatalmas megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy ilyen hosszú ideig a BVB-ben játszhattam, és szinte végig jelen lehettem azon az úton, amely a 2008. januári tabellán elfoglalt 13. helytől a Borussia Dortmund mai pozíciójáig vezetett” – fogalmazott Hummels, aki köszönetet mondott mindenkinek, akivel együtt játszott, dolgozott a dortmundi időszakában.

„Ez a klub és a szurkolói különlegesek. Remélem, mihamarabb láthatlak mindenkit újra a Borsigplatzon ünnepelni. Addig is messziről szurkolok ennek a klubnak – és remélhetőleg gyakran a stadionban is. Hiányozni fogtok” – zárta szavait.

Lars Ricken, a Borussia Dortmund sportért felelős ügyvezető igazgatója így méltatta a távozó hátvédet:

„Mats volt az egyik hajtóerő a Borussia Dortmund mögött az elmúlt 15 évben. Rengeteg trófeát nyert, a személyes megkoronázása kétségtelenül a 2014-es világbajnokság megnyerése volt. Most úgy döntöttünk, hogy külön utakon megyünk tovább. Természetesen soha senkinek nem könnyű ilyen döntéseket meghozni. Mats örökké a BVB történetének része lesz. Nagyon sokat köszönhetünk neki, és ő is nagyon sokat köszönhet ennek a rendkívüli klubnak is. Minden jót kívánunk neki a jövőben” – fogalmazott a klubvezető.

Hummels nem erősítette meg, hogy melyik klubnál folytatta a pályafutását – korábban csak arról beszélt, hogy Szaúd-Arábia és az USA nem jöhet szóba nála –, de német sajtójelentések szerint valószínűleg Olaszországban köt ki, az AC Milan vagy az AS Roma lehet a következő csapata

Hummels először 2007-2008-ban csatlakozott a Bayern Münchentől a Dortmundhoz, miután felkerült a bajorok akadémiájáról.

A védő kezdetben kölcsönbe érkezett, de kellően jó benyomást tett ahhoz, hogy a lépés véglegesítsék a szerződését. Kiemelt szerepet Jürgen Klopp Gegenpressing-forradalmában, amely során a sárga-feketék egymás után nyerték a bajnoki címeket. Hummels 2016-ban három szezonra visszatért a Bayernhez – ahol további három alkalommal nyerte meg a Bundesligát –, majd 2019-ben újra a BVB mezét öltötte magára.

Hummels tagja volt annak a német válogatottnak, amely 2014-ben világbajnoki címet nyert, de Julian Nagelsmann szövetségi kapitány kihagyta a pénteken kezdődő, hazai rendezésű Európa-bajnokságra nevezett keretből.

Nem ő az egyetlen klubikon, aki idén búcsút int a Borussiának: Marco Reus már a szezon végén bejelentette a távozását.