Távozik a holland kapitány a csúfos Eb-kudarc után

Két nappal azután, hogy vasárnap Hollandia sima, 2-0-ás vereséget szenvedett Csehországtól az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében, az Oranje szövetségi kapitánya, Frank de Boer felajánlotta lemondását, amelyet a szövetség elfogadott.

A 51 esztendős tréner tavaly szeptemberben vette át a stafétát Ronald Koemantól a válogatott élén, akkor két évre szóló szerződést kötöttek vele, ám az Eb-blama miatt idejekorán véget ért a kaland.

"Úgy döntöttem, hogy nem folytatom a munkát a válogatott élén. A kitűzott célok nem valósultak meg, ez egyértelmű. Amikor 2020-ban megkerestek, hogy a válogatott kapitánya legyek, megtisztelve éreztem magam, nagy kihívást láttam benne, ugyanakkor tisztában voltam a rám nehezedő nyomással is, amely mostmár olyan nagy lett, ami már nem egészséges sem számomra, sem pedig a válogatott számára a rendkívüli fontos világbajnoki selejtezők előtt. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, a szurkolóknak és a játékosoknak is, valamint a vezetőségnek is, akik remek körülményeket teremtettek" - nyilatkozta de Boer.

