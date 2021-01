Tarolt a magyar foci az M4 Sport díjátadóján

63. alkalommal rendezték meg az M4-év sportolója gáláját, amelyen a magyar labdarúgó válogatott mellett Szoboszlai Dominik és Marco Rossi is a legjobbnak bizonyult a maga kategóriájában.

Szalai Ádám: „Egy éves szavazáson már az első háromba is nagy megtiszteltetés bekerülni, így nagyon köszönjük a csapatot támogató szavazatokat. Fontos volt nekünk, hogy a rengeteg nehézséget hozó 2020-as esztendőben meg tudjuk örvendeztetni a magyar szurkolókat. Bízunk benne, hogy az idén is képesek leszünk rá, hiszen nagyon összetartó, egységes közösségünk van a pályán és azon kívül is. Az egységünkben van az erőnk, ezt szeretnénk 2021-ben az Eb-n és a vb-selejtezőkön is megmutatni.” (Forrás: NSO)