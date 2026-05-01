Továbbra is kérdéses a Nyíregyháza gólgyárosának a sorsa

Az Öltözőn Túl Facebook-oldal szerint a Nyíregyháza Spartacus vezetősége mindent megtesz annak érdekében, hogy Tijani a csapatnál maradjon. A háttérben már zajlanak a tárgyalások, és az elkövetkező időszak kulcsfontosságú lehet a döntés szempontjából. A játékos menedzsere a közelmúltban Nyíregyházán tartózkodott.

A Nyíregyháza mindent megtesz, hogy Tijani maradjon

Egy biztos: a klub tulajdonosa minden követ megmozgat a játékos megtartása érdekében, ugyanakkor a végső döntés nem kizárólag rajtuk múlik. Hazai érdeklődésről is lehetett hallani, a DVSC neve is felmerült, azonban konkrét tárgyalások egyelőre nem történtek, mindössze egy kósza érdeklődésről lehetett szó. Egy fővárosi klubbal ugyanakkor még a héten egyeztethet a játékos menedzsere.

Tajini nagyszerű fél szezont fut

A 25 éves nigériai támadó kiemelkedő teljesítményt nyújt januári érkezése óta. Eddig 13 bajnoki mérkőzésen 7 gólt szerzett, emellett 4 gólpasszt is jegyez, így rövid idő alatt csapata legeredményesebb játékosává vált. Nemcsak a befejezései hatékonyak, hanem mezőnymunkája is kimagasló, ennek köszönhetően gyorsan a szurkolók egyik kedvence lett.

