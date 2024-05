Tagadja az ámokfutás vádját a Juventus taktikusa

Akár már ma meneszthetik Massimiliano Allegrit, akinek teljesen elborult az agya a hétközi Olasz Kupa-döntőn.

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

A cikk lejjebb folytatódik

Massimiliano Allegri, a Juventus vezetőedzője tagadja a vádat, miszerint súlyosan megfenyegette a Tuttosport szerkesztőjét.

Olasz sajtóértesülések szerint a torinói klub még a szezon vége előtt, sőt, akár már ma menesztheti a szakvezetőt, akinek teljesen elborult az agya a hétközi Olasz Kupa-döntőben.

Mint megírtuk, teljesen kivetkőzött magából Massimiliano Allegri, a Juventus edzője a szerda esti, Atalanta elleni Olasz Kupa-döntőn. Az alakításáért piros lappal jutalmazott szakember üvöltözött a játékvezetői stábbal, majd teátrálisan letépte magáról a zakóját, a nyakkendőjét és kis híján az ingjét is. Később klubja sportigazgatójávak, Cristiano Giuntulival is tiszteletlenül bánt, egyszerűen elhessegette magától a díjátadó előtt.

Sőt, a Football Italia beszámolója szerint állítólag még ennél is tovább ment…

„Letépem mindkét füled, beverem a pofádat...!”

A Tuttosport szerkesztője, Guido Vaciago azt állítja, hogy a tréner a meccs után, még a sajtótájékoztató előtt megfenyegette és sértegette őt:

„Egy sz*r szerkesztő vagy, írd meg az igazságot az újságodban, ne azt, amit a klubok mondanak neked!”.

Az újságíró válaszul azt mondta Allegrinek, hogy nyugodjon meg és magyarázza el, hogy milyen igazságokat kellene megírnia. Az edző erre állítólag meglökte őt és az orra alá dugta az ujját:

„Tudom, hogy hol talállak meg. Megyek és letépem mindkét füledet. Eljövök és beverem a pofádat, aztán megírom az igazságot az újságodba”.

Massimiliano Allegri az ügyvédjén, Paolo Rodellán keresztül hivatalos közleményt adott ki, amelyben teljes mértékben tagadja Vaciago állításait, és amelyet az ANSA olasz hírügynökségnek is eljuttatott. Az edző ebben azt állítja, hogy a pillanat hevében egyszerűen „hevült, verbális veszekedés” történt, a szerkesztővel mindketten – jól hallhatóan – kölcsönösen sértegették egymást. A nyilatkozat leszögezi: „az események bármely más rekonstrukciója hamis”.

A Sky Sport Italia azóta megerősítette, hogy Allegri közleményét a Juventusnál senki sem hagyta jóvá, mielőtt kiadták az ANSA-nak.

Ráadásul Vaciago is válaszolt. A szerkesztő azt állítja, hogy az edző nyilatkozata, miszerint az újságíró meghamisított verziót adott elő az eseményekről, még súlyosabb vád, mint az eredeti szóváltás. Azt is hozzátette, hogy számos tanúja van.

Megpecsételődött a sorsa

A Football Italia írta meg azt is, hogy a Juventus még a szezon vége előtt – sőt, akár már ma, tehát pénteken – is menesztheti Massimiliano Allegrit. A klubnak nem tetszett az a viselkedés, amit a tavaszi szereplés miatt amúgy is pengeélen táncoló edző az Atalanta elleni meccs alatt és után tanúsított. A piros lap miatt egyébként két kupameccstől tiltották el a szakvezetőt, akinek emellett 5 ezer eurós büntetést is fizetnie kell.

Ironikus módon éppen az a Thiago Motta az első számú jelölt az Öreg Hölgy kispadjára, akinek a csapatával hétfőn találkoznak a torinóiak. A Juventus igazgatója, Giuntoli egy ideje már tárgyal vele, és a szezon végén egyébként is menesztette volna Allegrit. Az utóbbi kirohanásai azonban a döntés felgyorsításához vezethetnek.

A Juventus – az Olasz Kupa-győzelem mellett – már bebiztosította helyét a Bajnokok Ligája következő kiírásában.