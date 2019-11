Tabárez: Kívánjuk, hogy Magyarország a futball terén is vissza tudjon találni az élvonalba

A Puskás Aréna nyitómeccse előtt tartott sajtótájékoztatót az uruguayi válogatott szövetségi kapitánya

Óscar Tabárez, az uruguayi szövetségi kapitány azt kívánja, találjon vissza a futball elitjébe. Diego Godín pedig úgy fogalmazott, még sosem játszott ilyen szép stadionban, mint a Puskás Aréna.

– Nemcsak történelmi okokból jelentős ez a mérkőzés, minden FIFA-meccs fontos számunkra. Én gyerekként éltem meg az 1954-es találkozót, amit az iskolába egy hatalmas rádión minden diák hallgathatott. Magyarország 4–2-re legyőzött minket és futballtörténelmet írt azon a világbajnokságon, gólrekordot állított fel. Akkor ismertem meg olyan neveket, mint Bozsik, Kocsis, Czibor, vagy Puskás, aki azon a mérkőzésen sérülés miatt nem játszott. Meg kell keresni az okokat, hogy Magyarország miért került ki a futball vérkeringéséből és miért nem talált még oda vissza. Én nagyon hálás vagyok a futball azon ajándékáért, hogy a magyar válogatott ellen vezethetem a csapatomat – idézte az mlsz.hu a mai ellenfelünk edzőjét.

Tabárez hozzátette, a játékosok maguk is azt mondják, ő is úgy látja és az orvosi stáb is megerősítette, hogy remek állapotban vannak a futballisták.

– Persze jól kell beosztani a játékidőt, de csak ezután a találkozó után fogunk az Argentína elleni mérkőzésre koncentrálni. Megtiszteltetés, hogy a Puskás Aréna megnyitóján játszhatunk. Ez alatt a rövid idő alatt is láttuk, mennyire funkcionális, szép és méltóságteljes a stadion. Megtapasztaltuk, hogy errefelé mennyire tisztelik a régit és a hagyományost, a város pedig lüktető, az embereket finomakat esznek és kellemes zenét hallgatnak. Nem sokat tudtunk Magyarországról, csak amit a könyvekből meg lehet ismerni. Nem nagyon értettük, miért nem látjuk a magyar csapatokat a nemzetközi tornákon, és még nagyobb a kérdőjel, látva, milyen alapokkal rendelkezik Magyarország és milyen fontos a sport az embereknek. Kívánjuk, hogy az ország a futball terén is vissza tudjon találni az élvonalba. A múlt egy házhoz hasonló, támasza a jelennek, és a jövő kihívásait segít legyőzni. Ezzel nekünk is szembe kellett néznünk, amikor 2006-ban újra átvettük az uruguayi válogatott irányítását. Meg vagyok róla győződve, hogy azon nemzetek, amelyek rendelkeznek ilyen múlttal, könnyebben visszatalálnak a helyükre.

A pénteki mérkőzéssel kapcsolatban kiemelte a szövetségi kapitány, hogy a után a FIFA-játéknapokon arra törekednek, hogy a játékelemeiket stabilizálják.

– Persze az eredmény és a pályán mutatott magatartás is fontos, a tisztelet az ellenfél iránt és magunk felé is vannak elvárásaink. Megnéztük Magyarország Horvátország és Azerbajdzsán elleni találkozóját és láttuk, hogy nagy taktikai fegyelemmel játszik a csapat, nehéz ellenfélnek tűnik.

Diego Godín csapatkapitány úgy fogalmazott, szeretnék kihasználni a lehetőséget, hogy egy versenyképes európai csapat ellen készülhetnek a sűrű európai versenynaptár ellenére.

– A magyar játékosok közül többen is kiemelkedő bajnokságokban szerepelnek és a stadion is nagyon látványos. Fontos mérkőzés ez a felkészülésünk szempontjából, aminek tavaszra kell kicsúcsosodnia. Nagyon kedvesen fogadtak minket Magyarországon. Megtiszteltetés, hogy mi avathatjuk fel az új Arénát, ez az egyik legszebb stadion, amiben valaha játszhattam. Remélem, hogy a holnapi mérkőzés egy teltházas örömünnep lesz.

Az játékosát az újságírók az uruguayi futball sikerének titkáról is faggatták:

– Nagyon sok gyönyörű pillanatot éltem meg a válogatottban és jó néhány kevésbé szépet is. Mindezekből igyekeztünk tanulni és fejlődni a szövetségi kapitány úr kezei alatt. Sokszor feltették már a kérdést, hogy egy ilyen kis ország hogyan tud ilyen sok remek kvalitású játékost produkálni. Nehéz erre válaszolni, összefügg a kultúrával, az életérzéssel, a futballtörténetünkkel. Valahol itt kereshető a kulcs, hogy a nemzeti érzés mennyire kapcsolódik össze a futball szeretetével. Az uruguayi nemzet elképzelhetetlen futball nélkül, benne van a génjeinkben.