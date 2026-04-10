Az algériai bajnokság másodosztályában szereplő Djijel eredményeit aligha követik napi szinten azok, akik nem kötődnek a klubhoz. Ezúttal azonban nem a pályán nyújtott teljesítmény miatt került a figyelem középpontjába a csapat, hanem ikonikus szurkolói közössége, az Ouled La Corniche révén.

A Jijel városában működő ultracsoport fennállásának 12. évfordulóját ünnepelte, méghozzá a rájuk jellemző látványvilággal. A jubileum alkalmából készült videó – amelyet cikkünk végén láthatnak – erőteljes képsorokon keresztül mutatja meg azt az atmoszférát, amely az elmúlt években nemzetközi szinten is ismertté tette a közösséget.

Nevük – „A tengerparti sétány fiai” – szorosan kötődik Jijel ikonikus partszakaszához, a Corniche Jijelienne-hez. Ez a hely túl azon, hogy egy földrajzi pont, a közösségi identitásának is egyik alappillére: egy hely, ahol a szurkolók rendszeresen látványos akciókkal fejezik ki összetartozásukat.

Az Ouled La Corniche a Djijel legaktívabb szurkolói bázisa. A Jeunesse Sportive Djijelienne – röviden Djijel – 1936-os alapítása óta a város egyik meghatározó sportegyesülete, amely zöld-fehér színekben lép pályára, hazai mérkőzéseit pedig a Hocine Rouibah Stadionban játssza. A klub 2024-ben, hosszú idő után jutott vissza az algériai másodosztályba, ami új lendületet adott a helyi futballéletnek.

A szurkolói csoport hírnevét elsősorban látványos pirotechnikai bemutatóinak köszönheti. Az úgynevezett „craquage” események során a tengerparti sétány valóságos fény- és hanginstallációvá alakul: fáklyák, füst és ritmusok teremtik meg az egyedi hangulatot. Ezek az alkalmak túlmutatnak a klasszikus szurkoláson – inkább közösségi rituálék, amelyek a helyi identitást erősítik.

Az Ouled La Corniche zenei fronton is aktív: saját dalokat és indulókat készítenek, amelyek a klub iránti szenvedély mellett Jijelhez való kötődésüket is kifejezik. A közösségi médiában való erős jelenlétük révén pedig mindez már nemzetközi közönséghez is eljut.

