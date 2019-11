Szurkolói információk a Puskás Aréna nyitómeccsére

Aki jegyet vett a mérkőzésre, mindenképpen érdemes elolvasnia.

A pénteki –Uruguay mérkőzés 19 órakor kezdődik a Puskás Arénában. A megnyitó események miatt érdemes korábban kilátogatni a stadionba. Mindenkit kérünk, hogy tömegközlekedéssel közelítse meg a stadiont, fokozottan ügyelve rá, hogy melyik kapuhoz szól a jegye. Táskát nem lehet behozni a mérkőzésre. A kapukat 16 órakor nyitják meg, és ekkortól fogadja a Szurkolói Falu a szórakozni vágyókat. A stadionavató ceremónia érdemi része pedig 17.30-kor kezdődik, amikor legendás játékosok emlékeznek a hajdani Népstadionra. A stadionban készpénzmentes fizetési lehetőségeket lehet igénybe venni.

Ez azt jelenti, hogy csak érintős bankkártyával, NFC-s fizetőeszközzel (MobilApp), és a szerződött operátor által kibocsátott készpénzhelyettesítő kártyával lehet majd fizetni a kereskedelmi egységekben.

– A szemét minimalizálása érdekében, a fesztiválokon is megszokott repoharas rendszer működik az arénában.

– A menekülőútvonalakon tilos tartózkodni.

– A stadionban 53 vendéglátói egység (büfé, meleg étel és ital pont, Fornetti, stb.) működik. A büfében öt százalék alatti alkoholtartalmú sör vásárlására lesz lehetőség.

– Érkezéskor mindenki készítse elő a személyi okmányát, melynek ellenőrzése megtörténik a jegy érvényesítésekor.

– A stadionban No-Bag Policy van érvényben, azaz biztonsági okokból senki nem hozhat be nagy (A4-s méretnél nagyobb) szatyrot, hátizsákot. Felhívjuk a szurkolók figyelmét, hogy esernyőt, profi fényképezőgépet sem lehet bevinni a stadion területére. Eső esetén az esőkabátot javasoljuk.

– Az első emelet négy sarkában négy kártyafeltöltő állomás lesz kialakítva.

– A Stefániához és a Dózsa György úthoz közel két-két csomagmegőrző konténer lesz felállítva, amelyek ingyenesen igénybe vehetők.

A stadion megközelítése tömegközlekedéssel

Felhívjuk a szurkolók figyelmét, hogy tömegközlekedéssel érkezzenek a Puskás Arénához! A stadion gyorsabb és kényelmesebb megközelítése, valamint a mérkőzés után a gyors és kényelmes továbbutazás érdekében az M2-es, M4-es metró, az 1-es villamos, valamint a Thököly úti autóbuszok sűrűbben közlekednek. Kérjük, hogy a járatokon figyeljék a hangos utastájékoztatást, mert fontos közlekedési információk hangoznak el.

A mérkőzés napján a stadion környéki közterületekben megállási tilalomra és teljes útzárra kell számítani, ezért kérünk mindenkit, hogy figyeljék az ORFK és az Útinform tájékoztatásait.



Előreláthatólag 15 óra és éjfél között lezárják:



a Dózsa György utat a Kerepesi út és a Thököly út között,

az Ifjúság útját a Kerepesi út és a Stefánia út között,

a Stefánia utat a Hungária körút és a Thököly út között,

a teljes Verseny utcát,

az Egressy utat a Hungária körút és a Stefánia út között,

a teljes Istvánmezei utat.



Emellett a Hungária körúton is számítani lehet egyes forgalmi sávok időszakos korlátozására az Egressy út és a Stefánia út között.

A jegye alapján így érdemes megközelíteni a stadiont:

Villamos



– Az 1-es villamossal érkező szurkolók csak akkor szálljanak le a Puskás Ferenc Stadionnál, ha D, E vagy F kapus jeggyel rendelkeznek. Ők a Kerepesi út – Dózsa György út útvonalon keresztül közelíthetik meg a stadiont.

– Az A és B kapus jeggyel rendelkezőknek azt javasoljuk, hogy az Egressy úti megállóban szálljanak le. Ebben az esetben az Egressy út–Stefánia út útvonalon keresztül juthatnak el a stadionhoz.

– A C kapus jeggyel rendelkezőknek a Zugló vasútállomás megállóban célszerű leszállniuk, ahonnan a Thököly út–Stefánia út útvonalon juthatnak el a stadionhoz.

Metró

– A 2-es vagy 4-es metróval érkező szurkolóknak csak akkor célszerű a Keletinél leszállniuk, ha C, D, E és F kapukhoz szóló jeggyel rendelkeznek.

– A C kapu a Thököly út–Stefánia út útvonalon keresztül megközelíthető, a Baross térről pedig az 5-ös illetve a 7-es busszal lehet eljutni a stadionhoz. (Stefánia út-Thököly út a C kapuhoz eső legközelebbi megálló.)

– A D, E, F kapukhoz szóló jegyekkel a Verseny utcán és a Dózsa György úton keresztül juthatnak el a legegyszerűbben a kapukhoz.

– A 2-es metrónak a Puskás Ferenc Stadion megállójából az A, B, D, E, F kapukat lehet megközelíteni.

– Az A és B kapus jegyekkel rendelkező szurkolóknak azt javasoljuk, hogy válasszák a Hungária körút felőli kijáratot. A tájékozódás érdekében a metrómegállóban útbaigazító plakátok lesznek elhelyezve, egyszerű, jól látható információkkal.

– A D, E, F kapukhoz szóló jegyekkel rendelkező szurkolók válasszák a Dózsa György út felőli kijáratot.

– A mozgáskorlátozott szurkolók a 2-es metró vonalán a Puskás Ferenc Stadion megállónál leszállva, a Dózsa György út felőli kijáratnál tudják igénybe venni a lifteket.

– Azok a nézők, akik M2-es metróval érkeznek és a Stefánia úti beléptetéshez mennének, azok gyalog a Papp László Aréna dekkjén tudnak közlekedni, az Ifjúság út feletti hídon.

Fontos! A mérkőzés idején az Ifjúság útját teljesen lezárják a gyalogos forgalom elől, így a Dózsa György és a Stefánia út között nem lesz átjárás. A stadion tágabb környezetének rendezése a terveknek megfelelően, több ütemben zajlik, emiatt fokozottan figyeljenek a közlekedésre!

Parkolás

Az autóval érkező szurkolók csak az alábbi útvonalalakon közlekedjenek, mert más módon nem tudják elérni a belépési pontokat.

A különböző jogosultságok alapján az alábbi parkolási engedélyeket különböztetjük meg:

P1: Puskás Stadion mélygarázs nyugati oldal. Behajtás a Hungária körút – Egressy út – Stefánia út irányából.

P2: Puskás Stadion mélygarázs keleti oldal. Behajtás a Hungária körút – Egressy út – Stefánia út irányából.

P3: Papp László Sportaréna mélygarázs. Behajtás a Hungária körút – Stefánia út – Ifjúság útja irányából.

P4 (mozgássérült): Papp László Sportaréna belső környezete. Behajtás a Hungária körút – Stefánia út irányából.

P5: Récsei Center északi parkolója. Behajtás a Thököly út – Szabó József utca irányából.

P6: Papp László dolgozói mélygarázs. Behajtás a Hungária körút – Stefánia út – Ifjúság útja irányából.

A parkolási engedély nem érvényes buszokra, teherautókra vagy limuzinokra, kizárólag személygépkocsikra (legfeljebb 5,5 m hosszúságig). A parkolási engedélyt a szélvédő belső felének jobb felső (utas oldali) részére kell kívülről jól látható módon kihelyezni.

Biztonsági okokból azonnal elszállítják (vontatóval) azt a járművet, amelyen nincs kihelyezve a parkolási engedély.

A parkolási engedély nem helyettesíti a mérkőzés belépőjegyét és érvényes belépőjegy nélkül nem jogosít fel a stadionba való belépésre. A parkolási engedély kizárólag november 15-én, pénteken érvényes. Minden, a stadion területére behajtó járművet átvizsgálnak. Az ellopott, elveszett vagy sérült parkolási engedélyeket nem pótolják. A parkolási engedély érvénytelen, ha azt megváltoztatták vagy megrongálódott.

A Rendőrség a Hungexpo előtti részen, az Albertirsai úti parkolóban biztosít parkolási lehetőséget (parking, pick-up point) a busszal, szervezett formában érkező vidéki és külhoni szurkolók számára. A stadion innen megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel.

