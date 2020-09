Szuperkupa: Neuer ismét bizonyította, ő a világ legjobb kapusa – Flick

Túl vagyunk az első budapesti szuperkupán, a a Sevilla-val mérkőzött meg a Puskás Aréna gyepén. Az andalúziai együttes méltó ellenfele volt a német rekordbajnoknak, Manuel Neuer kétszer is óriási bravúrral hárított a 120 perc során. A történteket a találkozót követően értékeltek az edzők és a játékosok.

Ivan Rakitic, a Sevilla régi-új játékosa is kalapját emelte a Német előtt:

„Láthattuk, hogy mit is jelent Manuel Neuer a Bayern München számára – felelte a klubjában 150. mérkőzésén szereplő horvát labdarúgó a Sky Germany kérdésére. – Kétszer is döntő helyzetben védett, oroszlánrészt vállalt csapata győzelméből. Európa legjobb együttesétől szenvedtünk vereséget, de nem szomorkodhatunk, jól felkészültünk az idényre.”

Julen Lopetegi, a spanyolok edzője csalódottan értékelt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón:

„Mindig fáj hosszabbítás után vereséget szenvedni – nyilatkozta a Sevilla vezetőedzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. – Ugyanakkor büszkének kell lennünk magunkra, hiszen a előző idényében egyetlen csapat sem kényszerítette ráadásra a Bayernt. Többször közel jártunk a második gólunkhoz, de a káprázatosan védő Manuel Neuer meghiúsította a terveinket. Sajnáljuk, hogy végül nem trófeával térünk haza Spanyolországba, de fantasztikus mérkőzést játszottunk. Emelt fővel távozunk.”

A sajtótájékoztatót Hans-Dieter Flick zárta, aki az első idénybeli triplázását követően újabb serleget emelhetett magasba csapatával csütörtök este.

„Manuel ismét bizonyította, hogy ő a világ legjobb kapusa, szenzációsan védett – mondta a Bayern München 55 esztendős szakvezetője. – Már a találkozó elején tudtuk, hogy nehéz összecsapásra vár ránk, de a Sevilla gólja után nehezen tértünk magunkhoz. A három cserémmel tudatosan vártam a hosszabbításig, új lendületet adtak a beálló labdarúgók. Javi Martínez megérdemelte, hogy hős legyen, mert elképesztő szíve van. Több poszton bevethető játékos, védőként és középpályásként is jól teljesít, és mint láthattuk, a kapu előtt is feltalálja magát. Szeretnék üzenni a szurkolóinknak, akik nem tarthattak velünk, maradjanak tovább is biztonságban, és vigyázzanak az egészségükre!”

