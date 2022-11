Szülőfaluja polgármestere szerint Dzsudzsák a világ legjobbja

A közelmúltban játszotta le búcsúmérkőzését a magyar válogatott nagy visszatérője, Dzsudzsák Balázs, aki a görögök elleni mérkőzést követően érzékeny búcsút vett a Puskás Aréna publikumától.

„Ha Nyírlugosról sikerült eljutnom a válogatottig, akkor bárkinek sikerülhet" – mondta Dzsudzsák Balázs a görögök elleni búcsúmérkőzését követően, mellyel a válogatott egyedüli csúcstartója lett a 109. mérkőzésével.

A mérkőzést követően Dzsudzsák Balázs szülővárosa díszpolgári címét vehette át a Puskás Arénában Nyírlugos polgármesteréről, Hovánszki Györgytől.

A Sportal hívta fel a figyelmet a városvezető nyilatkozatára, melyben Hovánszki Dzsudzsák gyermekkoráról, karrierjéről és példaképpé válásáról beszélt:

"Tősgyökeres nyírlugosi vagyok én is, ő is, s már a nagyapja is az volt. Nagyon sok emlékem van róla... Amikor az iskola udvarán található szolgálati lakásban éltek, kisgyerekként még felállni is alig tudott, már a labdát rúgdosta. Aztán ez a kis szőke fiú az iskolaudvaron is mindig ott játszott az idősebbekkel, és kitűnt a tudásával."

"Amikor Eindhovenben játszott, Nyírlugosról több mint 50-en kimentünk szurkolni az egyik meccsére, a búcsúmérkőzésére is több busszal, nagyjából 250-en mentünk. Euforikus este volt számunkra is" – tette hozzá Hovánszki, aki régóta várta már ezt a pillanatot.

"Már régebben, a 2016-os Európa-bajnokság alatt megfogalmazódott bennünk, hogy szeretnénk, ha megkapná a díszpolgári címet, amikor csúcstartó lesz a válogatottban. Emlékszem, kivetítőn néztük a portugálok elleni meccset, amelyen duplázott, majd' szétrobbant a városháza" - jegyezte meg a polgármester.

"Lehet azt mondani, hogy fiatal ehhez, de a díszpolgári cím szerintem arról szól, ki öregbíti a település hírnevét, márpedig Balázs bejárta a világot, és sosem felejtette el megemlíteni ezt a kisvárost. Ha valaki, ő nem feledkezett meg a gyökereiről, hogy honnan indult. A gyerekek fölnéznek rá, egy jó példa számukra arra, hogy Nyírlugosról is messzire lehet jutni. Remélem, hogy a visszavonulása után is kamatoztatja majd a tapasztalatait a magyar futballban, akár edzőként."

"Számunkra ő a világ legjobb labdarúgója!” - zárta gondolatait.

A 35 éves szélső 2007 óta 109 mérkőzésen 21 gólt szerzett a magyar válogatott színeiben.

