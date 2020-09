Szükség van a válogatottban Dzsudzsák Balázsra?

Megszoktuk: ha Dzsudzsák Balázs nélkül jól teljesít a válogatott, ne adj isten még győz is, akkor fellángol a vita, hogy szükség van-e még a csapatban a szélsőre.

Dzsudzsák Balázs 2019-ben minden válogatott mérkőzésen szerepelt, de 2018-ban hármat is kihagyott, a mérleg ezeken a találkozókon egy döntetlen és két vereség. Legutóbb 2017-ben találunk olyan mérkőzést, amit kihagyott, de nyert a csapat – a Costa Rica elleni teljesen lényegtelen barátságos meccset, húzta be nélküle a Szélesi Zoltán által irányított csapat.

Ebből aztán levonható a logikus következtetés, hogy mindenképpen szükség van Dzsudzsákra a válogatottban, de látva a törökök és az oroszok elleni találkozót a szerepén mindenképpen el kell gondolkodni. Ha most nagyon szakmázni akar az ember, akkor nézzük, hogy ki kezdett a bal szélen. Az első meccsen Sallai Roland, a másodikon pedig Holender Filip. A visszaemlékezés pedig ezen a ponton azért megtévesztő, mert Sallaival kapcsolatban azonnal az oroszok elleni príma teljesítmény ugrik be az embernek, amikor Szalai Ádám mögött szerepelt középen, Holender Filip esetében meg úgy igazából csak annyi, hogy nem volt rossz, de azért nem volt extra.

Több csapat

A kérdés persze az, hogy Dzsudzsákot lehet egyáltalán szerkezetben kezelni, vagy ő egy önálló poszt a csapatban. Vélhetően igen, hiszen vele kapcsolatban azért a vonalszélső kifejezés költői túlzás lenne. Ő, a maga 108 válogatottban játszott mérkőzésével, egy önálló márka a keretben. És éppen ez az, ami miatt szüksége lenne rá Marco Rossi szövetségi kapitánynak és a gárdának. Dzsudzsák ma már olyan tapasztalattal és rutinnal rendelkezik, ami pótolhatatlan, hiszen nincs az a tehetséges fiatal, akinek ilyen sok mérkőzés lenne a háta mögött.

Emellett pedig jól látszik, hogy a szélső fanatikus, ha a válogatottról van szó. Játszott már rosszul sokszor – ez nem kérdés –, de azt nem mondhatjuk rá, hogy akadt olyan meccs, amelyre magasról tett volna. Mindig ment előre, legfeljebb falnak ütközött és találkozott egy nála jobb, vagy még motviáltabb bekkel és nem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt ő eltervezte.

A cikk lejjebb folytatódik

Szóval szükség van rá a csapatban, hiszen valódi kapitánya tud lenni a gárdának. Összefogja a játékosokat, hajt mindenkit előre és tudja, hogy mit akar, ráadásul azt is, hogy mit kell tennie a pályán. A mai válogatottban Szalai Ádámon kívül ő lehetne az egyetlen egyéniség. Sokan mondják rá, hogy egoista. Naná, hogy az és legyen is az! Bocsánat a párhuzamért, de Cristiano Ronaldo is énközpontú. Valószínűleg ez különbözteti meg a kiemelkedőt a középszerűtől.

És egy apróságot ne felejtsünk el: Dzsudzsák Balázs nagyon tud futballozni. Hogy ezt a kezdőben kell-e tennie, vagy a kispadról kell beszállnia, ezt döntse el Marco Rossi – mindkét megoldás hasznos lehet. Ehhez persze kell egy csapat, mert Dzsudzsák addig a keret közelébe sem mehet, ameddig nincs klubja. Ideje van, hiszen szabadügynök és az átigazolási időszak még tart itthon és külföldön is.