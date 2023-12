Sztankovics bevallotta: edzői karrierje egyik legnehezebb időszakát éli meg a Ferencvárosnál

„Még csak hasonlót sem tapasztaltam korábban.”

A Ferencváros vezetőedzője kiemelte, korábban még sosem fordult elő, hogy tizenegy-tizenkét meghatározó játékosára sem számíthat sérülés miatt.

Mint megírtuk, a Ferencváros felforgatott összeállításban is magabiztos győzelmet aratott az őszi szezon utolsó fordulójában. A címvédő hazai pályán 3–0-ra verte meg a Zalaegerszeget.

„Pedig egy teljes kezdőnyi játékosom hiányzott, edzői karrierem egyik legnehezebb időszakát élem meg, még csak hasonlót sem tapasztaltam korábban” – kezdte Dejan Sztankovics, a Ferencváros vezetőedzője a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

A szerb tréner arra is kitért, hogy a vasárnap pályára lépett labdarúgók közül közül többen nem voltak százszázalékos állapotban.

A Sportál beszámolója szerint azonban hozzátette:

„Ugyanakkor ez az én csapatom, vagyis a panaszkodás nélküli játék, az egymásért küzdés, ez mind jellemző volt ránk vasárnap is. Úgy voltam vele, ha egy góllal nyerünk, akkor is elégedett leszek, de hármat szereztünk, és több is lehetett volna. Motiválnom senkit sem kellett, ráadásul az edző egyik feladata is, hogy felmérje, milyen mezt visel, milyen klubnál dolgozik. Márpedig ez a Ferencváros, és számomra a zöld-fehér mez az elsődleges”.

A magyar bajnokságban most téli szünet következik, a következő fordulót február első hétvégéjén rendezik meg.