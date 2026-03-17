Szöllősi GyörgyKovács Attila/MTI
Horváth Róbert Gábor

Szöllősi György és Kele János vitáztak a magyar sport helyzetéről

A Hír TV Lelátó című műsorában Kele János (24.hu) és Szabó Gábor (Eurosport), valamint Szöllősi György(Nemzeti Sport) és Szabó László (MPB) vitázott a magyar sport, különösen a labdarúgás és az olimpiai sport helyzetéről. A magyar válogatott és a Ferencváros nemzetközi eredményeit mindkét oldal elismerte, azonban akadtak olyan témák is, amelyek komoly vitát generáltak a stúdióban. Mutatjuk a vita részleteit!

A vita előzménye Szöllősi György publicisztikája volt, amelyben a taotámogatások esetleges csökkenésére hívta fel a figyelmet a Tisza Párt programja kapcsán. Kele János később reagált a Nemzeti Sport főszerkesztőjének publicisztiákájára, és végül a Hír TV Lelátó című műsorában lehetőség nyílt mindkét félnek részletesen kibontania az álláspontját.

Labdarúgás 

A vita a magyar labdarúgás helyzetével kezdődött. Szöllősi szerint a 2010 előtti állapotok súlyos problémákat jelentettek: a sportág gazdasági, infrastrukturális és morális mélyponton volt, és a társadalmi presztízse is alacsony volt. A későbbi fejlesztések révén a labdarúgás népszerűsége nőtt, a válogatott és a klubcsapatok eredményei javultak, és az infrastruktúra fejlődött. 

Szabó Gábor kiemelte, hogy a pénzügyi támogatás önmagában nem oldja meg a problémákat, és kritikát fogalmazott meg az állami finanszírozás arányával kapcsolatban, különösen a profi futballban. 

Szabó László hangsúlyozta, hogy a labdarúgás a társadalom és kultúra része, amelynek fejlesztése minden politikai erő kötelessége, és a korábbi visszaéléseket szükséges volt kezelni. 

Kele János arra hívta fel a figyelmet, hogy 2010 előtt is voltak pozitívumok, például több topligás magyar játékos, és bizonyos klubok nemzetközi szereplése. Hozzátette azonban, hogy az állami támogatások mértéke és a klubok bevételeinek szerkezete a mai napig kérdéseket vet fel. 

Az infrastruktúra és a stadionfejlesztések kapcsán Szöllősi György és Szabó László a korábbi állapotok elpusztulását, az ingatlanok értékvesztését említették, míg Szabó Gábor és Kele az állami pénzek elosztásának hatékonyságát és az adózási kedvezményeket kritizálták. 

A magyar válogatott és a Ferencváros nemzetközi szereplését mindkét oldal elismerte, de a nemzetközi összehasonlításokban kritikák is elhangzottak. 

Versenysport és olimpiai sport 

A vita kitért az utánpótlás-nevelésre és a versenysport finanszírozására is. Szabó Gábor szerint az élsportra költött összeg magas, és nagy részét állami források fedezik. Hangsúlyozta, hogy a létesítményfejlesztés és az utánpótlás-nevelés kellene, hogy prioritást élvezzen. 

Szabó László kiemelte a magyar sport kiemelt támogatásának fontosságát, míg Szöllősi a taotámogatások esetleges megszűnésével kapcsolatos aggodalmait fejtette ki. 

A felek egyetértettek a magyar labdarúgás fontosságában

A vita során előkerült politikai háttér is: Szabó László a Momentum korábbi NOlimpia kampányát is megemlítette, míg Szöllősi a Tisza Párt programjának esetleges negatív hatásait boncolgatta. 

A politikai vita ellenére a résztvevők közös pontja volt, hogy a magyar sport, különösen a labdarúgás és a versenysport, a társadalom szempontjából jelentős, és a fejlesztése fontos.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

