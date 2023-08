Szoboszlaiék tíz emberrel játszottak, mégis fordítottak Newcastle-ben

A csereként beállt Darwin Nunez duplájával győzött a Liverpool.

Jó egy órát játszott emberhátrányban a Liverpool, mégis 2–1-re győzött a Newcastle United otthonában a Premier League harmadik fordulójában. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik végig a pályán volt, ám Darwin Nunez volt a mérkőzés hőse, aki a hajrában csereként állt be és duplájával győzelemre vezette az addig vesztésre álló Vörösöket.

A Newcastle United fogadta a Liverpoolt a Premier League harmadik forudlójában. Mivel várhatóan ez a két együttes azon féltucatnyi csapat között lesz, akik a Bajnokok Ligája-szereplésért küzdenek, már a szezon elején döntő fontosságú összecsapásnak néztünk elébe.

A Szarkák egy kiütéses sikerrel kezdték a szezont az Aston Villa ellen, de a múlt hétvégén 1-0-ra kikaptak a Manchester Citytől. Eközben Jürgen Klopp csapata döntetlennel nyitott a Chelsea ellen, majd 3-1-re legyőzte a Bournemoutht.

Az újonnan igazolt Endo most először szerepelt a Vörösök kezdőcsapatában, amelyben természetesen ezúttal is helyet kapott a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik és a Szaúd-Arábiába csábított egyiptomi klasszis, Mohamed Szalah is

Az első percektől érezhető volt a feszültség a pályán, talán ez is zökkenthetti ki a nyugalmából Alexander-Arnoldot, aki a 25. percben hatalmasat hibázott: Szalah visszapasszolt labdája átcsúszott a talpa alatt, Gordon lecsapott a játékszerre, vezette egy darabig, majd Alisson kapus lábai között a tizenhatosról a hálóba továbbította (1–0).

Három perccel később továbbszaporodtak a Liverpool gondjai: Virgil van Dijk buktatta Isakot, a játékvezető pedig felmutatta a piros lapot a hollandnak.

Kis híján kétgólos előnyre tett szert a szünetre a Newcastle, de Almiron bombáját Alisson a felső lécre tolta, onnan pedig a gólvonal elé pattant a labda. Szoboszlai a játékrész legvégén szabadrúgásból próbált egalizálni, de lövése elszállt a kapu fölött.

A térfélcsere után is a házigazdák voltak az élesebbek, de rendre kihagyták a helyzeteiket, a 76. percben, Almiron helyzeténél pedig a kapufa segített ki a liverpooliakat.

A Vörösök mestere, Jürgen Klopp aztán a 77. percben – mint utóbb kiderült meccsdöntő cserére szánta el magát, amikor beküldte a pályára Darwin Nunezt.

Az uruguayi támadó négy perccel később egy védelmi hiba után lecsapott a labdára, majd a jobb alsó sarokba lőtte azt (1–1).

És a slusszpoén még hátra volt: a 93. percben Szalah ugratta ki Nunezt – a Newcastle-védelem asszisztálása mellett... –, aki találatával megnyerte a mérkőzést a Liverpoolnak.