Szoboszlaiék edzője kizárta, hogy a riválisnál folytassa

Julian Nagelsmann megnyugtatta az rajongóit. Gulácsi, Orban és Szoboszlai edzője a pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy nem áll szándékában a szombati ellenfél Dortmund csapatához igazolni.

"Lipcsében senkinek sincs oka arra, hogy feszült legyen emiatt. Ugyanaz a helyzet, mint amikor Hoffenheimben volt. Megvannak a céljaim a Leipziggel."

Nagelsmannt már 2018-ban is csábították volna a sárga-feketék, de Julian akkor a csapatával állt kontraktusban, ezért nem is távozott a kékektől. Helyette szerezték meg Lucien Favrét, akit a télen menesztettek is Dortmundból. Most ideiglenesen Edin Terzic, Favre korábbi segédje irányítja a csapatot, de a hírek szerint a Mönchengladbach 38 éves mestere, Marco Rose a legesélyesebb arra, hogy nyáron átvegye a dortmundi együttest.

Lothar Matthäus már ajánlott is egy lehetséges jelöltet a 'gladbachiak számára, ha Rose távozik: Szoboszlai korábbi edzőjét, Jesse March-ot.

