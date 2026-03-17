A Liverpool FC a nyári átigazolási időszak közeledtével jelentős változások előtt áll, mind a keret összetételét, mind a játékstílust tekintve. A Liverpool.com információi szerint a klub különösen a középpálya megerősítésére összpontosít, és a célpontok között szerepel a Crystal Palace fiatal irányítója, Adam Wharton.
A 22 éves angol válogatott játékos ára a Football Insider szerint a londoni klub legalább 70 millió font. Ekkora összegért engedné el játékosát, a Crystal Palace, ahol 2029-ig él a szerződése. Liverpoolnak ugyanakkor tudomása van arról is, hogy van érdeklődés más Premier League-klubok és külföldi csapatok részéről is, amelyek akár még magasabbra is emelhetik az árat.
A Liverpool jelenlegi középpályája gyakran bizonyul “súlytalan” felállásnak, és hiányzik belőle a szükséges átütőerő. Wharton érkezése két problémát is megoldana, miközben javítaná a hazai nevelésű játékosok helyzetét a keretben. A fiatal középpályásban bőven van fejlődési potenciál, így a befektetés hosszabb távon megtérülhet.
Ugyanakkor nemcsak a középpálya kerül a figyelem középpontjába: a Sky Sports riportja szerint a csapat játéka is átalakulóban van. Paul Scholes úgy véli, a rekordösszegért szerződtetett Florian Wirtz hatására a Liverpool inkább labdabirtoklásra építő csapattá vált, ami csökkentette az Anfield félelmetes hangulatát. Scholes kiemelte, hogy a Liverpool eddig agresszív, letámadó stílusával tették nehézzé az ellenfelek dolgát, de most a csapat „szép, de kevésbé hatékony” futballt játszik, ami nem feltétlenül illik a klub hagyományaihoz.
A játékosok és szurkolók közötti kapcsolat is reflektorfénybe került: Szoboszlai Dominik a Tottenham Hotspur elleni döntetlen után kritizálta az Anfield egyes részein a szurkolók idő előtti távozását. „Szükségünk van rájuk, és ezt tudniuk kell. Egy emberrel kevesebbek vagyunk nélkülük” – mondta, hangsúlyozva, hogy nehéz időszakban a szurkolók támogatása különösen fontos a csapat számára.
A Liverpool tehát a nyáron egyszerre igyekszik megerősíteni a középpályát Wharton szerződtetésével, miközben a pályán mutatott játék és az Anfield atmoszférája is átgondolásra szorul a következő szezon előtt.
