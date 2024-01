Szoboszlai számára kisebb áldás is lehet a sérülés

„Egy kis szünet nem a legrosszabb dolog a világon”

Noha a pontos diagnózisra továbbra is várni kell, Liverpoolban és idehaza is téma Szoboszlai Dominik sérülése, valamint az, hogy mikorra épülhet fel a magyar válogatott csapatkapitánya. Sportorvos is megszólalt...

Mint ismeretes, Szoboszlai Dominik megsérült az angol bajnoki listavezető Liverpool legutóbbi, 4-2-re megnyert mérkőzésén a Newcastle United ellen.

A mérkőzés után a Vörösök német menedzsere, Jürgen Klopp elismerte, hogy már éppen le akarta cserélni a magyar középpályást, amikor annak megsérült a combhajlítója:

„Le akartuk cserélni, ez volt a terv, sajnos egy perccel elkéstünk. Az utolsó szituációban a combját fájlalta. Még nem tudjuk, milyen mértékű a sérülés, várnunk kell.”

A klubhoz közel álló Anfield Index nevű portál és podcast szerint bármennyire „sokkoló” és „nagy csapás” is Szoboszlai sérülése a bajnoki címért folytatott harc során, mégis, a „könyörtelen hajszában”, a zsúfolt menetrend viszontagságai közepette egy „rejtett, kisebb áldás” is lehet a magyar légiós számára a kiesése.

„Egy kis szünet nem a legrosszabb dolog a világon” – fogalmaztak.

Azzal érveltek, hogy a magyar légiós kulcsfontosságú eleme volt eddig a Liverpool középpályájának, de ez a kényszerszünet „Szoboszlai számára az újraindítás gombjaként szolgálhat, amely biztosíthatja számára a szükséges pihenőt ahhoz, hogy feltöltődjön, és a szurkolók által eddig igencsak kedvelt lendületével térjen vissza majd a pályára”.

Rámutattak, hogy a 23 éves játékos egy ideje „messze nem a legjobb formáját nyújtotta, és ahogy Klopp is elismerte, a Newcastle ellen amúgy is le kellett volna jönnie a pályáról.”

Ugyanakkor arra intettek:

„Imádkozzunk, hogy ez csak egy kisebb sérülés legyen számára!”

A portál szerint Szoboszlai kidőlésével és a következő hónap erőltetett menetével Jürgen Klopp számára megnyílt egy lehetőség, hogy kicsit megkeverje a paklit, és akár a fiataloknak is lehetőséget adjon, mert a magyar középpályás hiányában az „Elliott, Gravenberch, Jones és Mac Allister jelentette opció most drámaian kevésnek tűnik”.

Sportorvos mondta el, mikorra épülhet fel Szoboszlai

A Mandiner eközben a Magyar Sportorvos Társaság főtitkárát kérdezte a válogatott csapatkapitányának sérüléséről.

Tállay András ortopédsebész elmondta, hogy a combhajlítóizom sérülése nagyon gyakori mindenféle sprinteléssel járó sportágban, különösen a labdarúgásban, ahol még a lövések is nagy erőkifejtést igényelnek.

„Tudjuk, hogy sajnos a legjobb rehabilitáció, a legjobb szakemberek és diagnosztikai eljárások mellett is előfordul, hogy egy sportoló szervezete egyszerűen egy sérüléssel jelzi, hogy pihenésre van szüksége” – mondta a szakember.

A sportorvos arra is kitért, hogy egy BLASZ2-es labdarúgónál általában azt szokták mondani, hogy mindenféle eszköz és emberi segítség nélkül 2 héttől 3 hónapig terjedhet a rehabilitációhoz szükséges idő.

„Az biztos, hogy Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál „Forma 1-es” körülmények között gyógyulhat” – mutatott rá Tállay András, aki szerint biztos, hogy a nyári Európa-bajnokságra felépül a magyar válogatott csapatkapitánya:

„Bár nem láttam a sérülést de nem tudom elképzelni, hogy három hónapnál hosszabb időről lenne szó”.