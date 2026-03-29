Mint ismert, a magyar válogatott hazai pályán 1-0-s győzelmet aratott a szlovénok elleni felkészülési mérkőzésen szombat este. A találkozó győztes gólját Schön Szabolcs szerezte.

Szoboszlai Dominik meze egy kisfiúhoz került

A lefújást követően Szoboszlai Dominik elhatározta, hogy a legfiatalabb szurkolónak adja oda a mezét. A magyar válogatott csapatkapitánya oda is ment a szurkolókhoz, egy pillanatig habozott, majd a legkisebb kisfiúnak adta oda a mezét.

A mérkőzés után Marco Rossi elmondta, hogy ki a magyar válogatott első számú kapusa, és arról is beszélt, hogy mit súgott oda Szoboszlai Dominiknak, miután lecserélte. De ezenkívül a magyar szövetségi kapitánya arról is beszélt, miben kell még fejlődnie a nemzeti csapatnak, valamint a fiatalok az újoncok teljesítményét is hosszan méltatta.

